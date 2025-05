Liverpoolban már a meccs előtti napokon is elképesztő volt a hangulat, ugyanis a Szoboszlai Dominiket foglalkoztató bajnokcsapat játékosai vasárnap kapjak meg az aranyérmeket, valamint a Premier League-trófeát is a magasba emelhetik. Ráadásul a találkozón a vendég Crystal Palace szurkolói is ünnepi hangulatban érkeztek. A dél-londoni csapat ugyanis múlt hétvégén legyőzte a Manchester Cityt az FA-kupa döntőjében, így 120 éves fennállása során először nyert trófeát – ha nem tekintjük annak a másod- és harmadosztályú bajnoki címeket.

Szoboszlaiék elképesztő körítésben készülhettek a meccsre

Fotó: Paul Ellis/AFP

​Szoboszlai ezúttal is kezdett

Szoboszlai Dominik – aki hétfőn gyönyörű gólt lőtt a Brightonnak, majd a gólörömével bejelentette, hogy apa lesz – ezúttal is kezdőként lépett pályára a Liverpoolban, csapata viszont már a meccs elején hátrányba került. Conor Bradley eladott labdája után Tyrick Mitchell tálalt remek labdát Ismaila Sarr elé, aki a kimozduló Alisson Becker mellett higgadtan értékesítette ziccerét (0-1).

A Liverpool április 27-én nyerte meg a Premier League-et, azóta három meccset játszott a bajnokságban, ebből kettőt elveszített egyszer pedig döntetlent játszott. A Brighton elleni találkozó után Szoboszlai is elmondta, hogy a lényeg a bajnoki cím, ennek ellenére nem szeretnék vereséggel zárni a bajnokságot az ünneplő hazai közönség előtt.

A csapat korábbi edzője, Jürgen Klopp is ott mosolygott az Anfielden

Fotó: Paul Ellis/AFP

A bekapott gól után a Liverpool ment előre, volt is pár ígéretes lehetősége, de nem tudott egyenlíteni. A Palace pedig a 33. percben kis híján növelte az előnyét. Az FA-kupa-döntőben győztes gólt szerző Eberechi Eze játszotta be a labdát a kapu elé érkező Jean-Philippe Matetának, azonban a francia támadó hat méterről a keresztlécet találta telibe.

Egy perccel később a Liverpoolnak is volt egy lehetősége, de egy jobb oldali beadás után Szoboszlai hét méterről kapu mellé fejelt, a 37. percben pedig Luis Díaz egyenlíthetett volna, de a kolumbiai támadó ziccerét az angol válogatott Dean Henderson védte káprázatos bravúrral.

A második félidőt remekül kezdte a Liverpool, és az 50. percben kis híján kiegyenlített. Szoboszlai remek lekészített labdája után Mohamed Szalah lőtt kapura kilenc méterről, de az egyiptomi támadó labdája Maxence Lacroix kezéről levágódott. A Pool azonban nem kapott büntetőt, mert a francia védő keze le volt szorítva.

A folytatásban a Liverpool támadásban maradt, de átütőerő nem igazán volt a csapatban. A 62. percben aztán Arne Slot cserélt: Szoboszlai Dominik helyére pályára küldte az uruguayi Darwin Núnezt, így a magyar válogatott csapatkapitánya számára befejeződött a klubszezon.