A Premier League-szezon még nincs is vége, de a Liverpool már megszerezte a Bayer Leverkusen holland szélsőjét, Jeremie Frimpongot. Ezzel egy időben Szoboszlai klubja megkezdte a kommunikációt a gyógyszergyári együttessel Florian Wirtz átigazolása kapcsán is.

Szoboszlai Dominik világsztár csapattársat kaphat

Fotó: MI News/ NurPhoto via AFP

​ Szoboszlai csapattársa lehet a német szupertehetség

A The Athletic értesülései szerint a német rekordbajnok Bayern München letett Wirtz megszerzéséről, ugyanis a német válogatott támadó kijelentette, hogy Liverpoolba szeretne igazolni. Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró is megerősítette a közösségi oldalán, hogy Wirtz már közölte a a Bayer Leverkusen vezetőségével, hogy Liverpoolba szeretne igazolni, a személyes feltételekben pedig már meg is egyezett a Mersey-parti csapattal.

A Magyar Nemzet is kiemeli, hogy Wirtz döntése jelentősen felgyorsíthatja az átigazolási folyamatot. Amikor egy ilyen kaliberű játékos egyértelműen kijelenti, hogy egy bizonyos klubhoz szeretne igazolni, a tárgyalások dinamikája is megváltozik. A Bayer Leverkusen természetesen nem szívesen válik meg legnagyobb sztárjától, de a német támadó szándéka egyértelmű, és a rekordösszegű ajánlat miatt minden esély megvan a gyors egyezségre.

A Leverkusen ontja a szupertehetségeket

Wirtz piaci értéke a Transfermarkt szerint 140 millió euró, de az átigazolás végső összege akár a 150 millió eurót is elérheti, amivel Wirtz lenne a Liverpool történetének legdrágább igazolása, megelőzve a holland Virgil van Dijket, akiért 2018 januárjában 84,65 milliós eurós vételárát fizetett a Liverpool a Southamptonnak.

Florian Wirtz az egyik legnagyobb német tehetség

Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Wirtz ráadásul a német futballtörténelem legdrágább játékosává válhat, a rekordot Kai Havertz tartja, akit 2020 szeptemberében 80 milliós euróért igazolt le a Chelsea a Leverkusentől.

Szoboszlai aggódhat?

Mivel Wirtz sokszor támadóközéppályást játszik, a magyar sportsajtóban rögtön elkezdték kongatni a vészharangokat, hogy a német sztárjátékos érkezésével Szoboszlai kiszorulhat a Liverpool kezdőjéből. Azonban ettől nem kell félni. A magyar válogatott középpályása olyan szintű intenzitást visz bele a Liverpool játékába, amilyenre rajta kívül senki nem képes a csapatban. Márpedig a Wirtz is megérkezik, akkor Mohamed Szalah mellett egy újabb ember lesz a Liverpool kezdőjében, akinek nem erőssége a védekezés, így szükség lesz a csapatban triplatüdejű játékosokra.