Ahogy eljön vagy már el is jött a bajnokságok zárása, úgy látnak napvilágot a különböző ligák álomcsapatainak névsorai. A legérdekesebbek ezek közül persze a topligák álomcsapatai, de az sem mindegy, hogy milyen oldalon jelennek meg ezek a listák. Ami a The Athletic című sportoldalon kerül nyilvánosságra annak a szakmaiságában viszont minden további nélkül megbízhatunk. Még akkor is, ha Szoboszlai Dominik nevét sehol sem találjuk.

Gulácsi Péterhez hasonlóan Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is remekelt az idényben

Fotó: AFP

Ha pedig két topligás 11-be is befért egy-egy magyar futballista, akkor pedig végképp nincs okunk kételkedni a szerkesztőbrigád hozzáértésében. A The Athletic összeállítását a Magyar Nemzet szúrta ki.

Szoboszlai Dominiknak nem jutott hely

Az Athletic szakírói szerint a Bundesliga-idény legjobb kapusa Gulácsi Péter volt. Az RB Leipzig ugyan legrosszabb élvonalbeli idényét zárta és lemaradt az európai kupaszereplésről, a magyar válogatottól a minap visszavonult 35 éves kapus azonban kiemelkedett a csapatból, posztján pedig az egész Bundesliga-mezőnyből. Gulácsi a 2018-19-es idényben volt már a Bundesliga legjobbja játékosa, és idén is maradandót alkotott, 14 bajnokit hozott le kapott gól nélkül és ismét bekerült a bajnokság hivatalos legjobb 11-ébe. Az értékelésben külön nem térnek ki rá, de, aki a Bundesliga 7. helyén végző csapatból, 35 évesen, komoly sérülés után be tud kerülni a legjobbak közé, ott fölösleges is a szót szaporítani.

Nemcsak a Lipcse, hanem a Bundesliga álom XI névsora is Gulácsi Péter nevével kezdődik

Fotó: The Athletic

A Premier League álomcsapatában a bajnok Liverpool viszi a prímet, hiszen Szoboszlai Dominik öt csapattársa – a Real Madridhoz távozó Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és az ugyanitt az idény legjobbjának választott Mohamed Szalah – is bekerült a legjobb 11-be. Amelyben baloldali védőként a Liverpoollal (és a Manchester Cityvel meg a Real Madriddal) is hírbe hozott „a teljes pályát bejátszó”Kerkez Milos neve villog.

Az lett volna a meglepetés, ha Kerkez Milos nem kerül be az álomcsapatba

Fotó: The Athletic

A szintén nagyszerű szezont futó Szoboszlai Dominik erről a listáról lemaradt, de az első magyar futballistaként megszerzett Premier League-bajnoki cím alighanem bőségesen kárpótolja.