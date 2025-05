A Sofascore 6.5-ös osztályzatot adott Szoboszlai Dominiknek, akinek 13 passzából 12 sikeres volt, mellette pedig volt egy jól sikerült hosszú indítása, de sajnos egy labdavesztése is.

Szoboszlai és a Liverpool sem a szezon legjobb meccsét játszotta

Fotó: AFP/Henry Nicholls

Szoboszlait pihentetni kellett volna

A Liverpool Echo a 6-os osztályzat mellett azt írja, hogy a csereként pályára küldött Szoboszlainak volt pár tisztességes labdája, azonban a laza visszapassza büntetőt eredményezett.

Az Anfieldindexen 5-ös osztályzatot adtak a magyar középpályásnak, aki azért cseréltek be, hogy növelje a csapat intenzitását, míg a This is Anfield honlapon azt emelik ki, hogy a 69. percben becserélt Szoboszlai hozta azt, ami korábban hiányzott a középpályáról, de többet segített volna neki, hogy pihentették volna egész meccsen, mert rendkívül hosszú volt a szezon a bajnoki címig vezető úton.

A goal.com honlapon 4-es osztályzatot adtak Szoboszlainak, és hangsúlyozzák, hogy a becserélése után nem tudott nem tudott változtatni a játék ritmusán, ráadásul az ő eladott labdájából harcolta ki a Chelsea tizenegyesét az ecuadori Moisés Caicedo.