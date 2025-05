A Tottenham Hotpurs 3–1-es előnnyel érkezett a sarkkörön túli kisvárosba, miután Londonban magabiztos játékkal győzött: Brennan Johnson már a 39. másodpercben betalált, majd James Maddison és Dominic Solanke is eredményes volt.

A Tottenham játékosainak nem csak a hideggel kell megküzdeniük

Fotó: STIAN LYSBERG SOLUM / NTB

Tűzijátékokkal zavarták meg a Tottenham pihenését

A norvég bajnok Bodö/Glimt azonban híres félelmetes hazai pályájáról: az Aspmyra Stadion műfüvén idén már olyan csapatokat győztek le, mint a Porto, a Crvena zvezda, a Maccabi Tel-Aviv, az Olympiakosz, az FC Twente vagy a Lazio.

A stadion szűk, kompakt, a szurkolók pedig fanatikusak – és, mint a hajnali tűzijáték is mutatja, minden eszközt bevetnek, hogy kizökkentsék az ellenfele.

A londoniak felkészülését nem csak a norvég "vendégszeretet" nehezíti. James Maddison a párharc első meccsén súlyos térdsérülést szenvedett, így számára véget ért a szezon, ahogy a csapatkapitány Szon Hungmin is hiányzik makacs lábsérülése miatt. A támadósorban így Richarlison, Johnson és a frissen felépült Solanke lehetnek a kulcsemberek. Ange Postecoglou vezetőedzőnek egész idényben sérülések sorával kellett megküzdenie, most pedig a szezon legfontosabb meccsén is nélkülöznie kell több alapemberét.

Bodö 200 kilométerrel az északi sarkkörön túl fekszik, így az időjárás és a műfüves pálya is komoly kihívás az angolok számára. Bár a visszavágó napján szokatlanul enyhe, 5°C körüli hőmérséklet várható, a műfű gyorsabb játékot, kiszámíthatatlanabb pattogást eredményez – ezt a hazaiak rendre ki is használják.

A norvég csapat az utóbbi években szinte minden európai topklubnak megnehezítette a dolgát otthon, és az idei szezonban is csak egyetlen hazai EL-meccset nem nyert meg.

Viszont a Tottenham kétgólos előnnyel várja a visszavágót, ami nagy előny, a statisztikák szerint ilyen hátrányból még soha nem sikerült fordítani az Európa-liga elődöntők történetében[6]. A norvégok azonban reményt meríthetnek abból, hogy az első meccs hajrájában Ulrik Saltnes góljával szépítettek, és így csak kétgólos hátrányból indulnak.