Az Újpest hétfőn hivatalos közleménnyel jelentkezett, melyben a lila-fehérek bejelentették, hogy a szombaton távozott vezetőedző helyére a horvát Damir Krznar érkezett a csapathoz. Akkor a negyedik kerületiek még azt is hozzátették a bejelentéshez, hogy hamarosan a stáb többi tagját is bemutatják a szurkolóknak. Szerdán pedig ennek eleget téve bemutatták Vedran Attiast, akinek komplex feladatköre lesz a Megyeri úton.

Az Újpest új vezetőedzője, Damir Krznar, akinek a munkáját Vedran Attias is segíti.

Fotó: KADIR KEMAL BEHAR / ANADOLU AGENCY

Az Újpest új stábtagjának sok feladata lesz

Vedran Attias nem ma kezdte a közös munkát a vezetőedzővel, ahogy a klub honlapján is olvasható, a trénerrel együtt mentek az Al-Nassrhoz, a Al-Hilalhoz és az Al-Ainhoz is, utóbbival pedig klub vb-döntőt is játszottak a Real Madrid ellen. A lila-fehéreknél a szakembernek több feladata is lesz, a videóelemzések mellett az edzések megszervezése és levezénylése kapcsán is lesz munkája, valamint második számú asszisztensedzőként a scout (játékosmegfigyelő) csapat tevékenykedésében is szerepet vállal majd.