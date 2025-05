A szurkolók parádés hangulatot teremtettek, ráadásul felpaprikázta őket, hogy az első félidőben az ellenfél támadásainál emelhették fel a hangjukat. A rigmusok persze, ahogyan az ilyenkor lenni szokott, nem igazán tűrte a nyomdafestéket. A hangosbemondó meg is kérte a fanatikusokat, hogy sportszerűen szurkoljanak, mire ő is megkapta a magáét a kispestiektől (sajnos ezt az üzenetet sem idézhetjük szó szerint).

Megilletődött Vasas, bátor Honvéd az első félidőben

Az első negyedórában a szurkolók mellett a csapatok is csak kóstolgatták egymást, majd hamar rádöbbenhettek a hazai drukkerek, hogy lesz mit nézniük az első félidőben. A Honvéd ugyanis az év elején kinevezett Feczkó Tamás vezetésével masszív csapattá vált, a 8-2-6-os győzelem-döntetlen-vereség mérleggel sikerült is a hetedik helyig felhoznia a szebb napokat is megélt vendégeket.

Az első nagy helyzet a Honvédé volt: a 17. percben egy kispesti kis szöglet után Pinte elé került a labda, 13 méterről leadott lövését Molnár kapus szögletre tolta. Mindössze három percre rá Bévárdi lapos próbálkozása épphogy elgurult a jobb sarok mellett, kapott is pár beszólást a vasasos kemény magtól, de ez inkább figyelmeztető lövés volt.

Pinte Patrik két Vasas-játékos gyűrűjében

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Nem úgy tűnt, hogy a Vasas harcol a feljutásért; a 22. percben előbb Medgyes lövését védte a Honvéd kapusa, aztán Simon lőtt kevéssel mellé, majd ugyanő Molnár kapussal ütközött, és akár veszélyes helyre is pattanhatott volna a labda.

A 37. percben Bévárdi kapott sárgát Urblík felrúgásáért, ez nagyon nem tetszett Pintér Attilának, aki kis híján berohant a pályára mérgében.

Az első játékrész utolsó helyzete is a Honvédé volt, Medgyes 12 méterről alig lőtt fölé.

Mivel a Kisvárda-Kazincbarcika meccs 0-0-s döntetlenre állt a szünetben, a Vasas-játékosok tudhatták, egy gólt kell mindössze szerezniük a feljutáshoz. Kíváncsiak lennénk, hogyan próbálta Pintér mester feltüzelni Tóth Milánékat az öltözőben!

Amit biztosan nem mondott a korábbi szövetségi kapitány, hogy „Kenneth, csússz oda rossz ütemben Simon Benedeknek a 16-oson belül”. Merthogy ez történt a 49. percben, büntetőhöz jutott a Honvéd, Bévárdi pedig a jobb felsőbe bombázott (0-1).

De két perc sem telt el, és már 1-1-et mutatott az eredményjelző.

Urblíkot remek ütemben szöktették a Honvéd 16-osán belül, a bal lábáról áttette a labdát a jobbra, majd ketten is rámentek, de laposan, estében a hosszúba tudott csavarni (1-1).

A Honvéd az 58. percében kettős cserével frissítette fel a csapatát: Pintét Kántor, Simont Keresztes váltotta.