Az NB II utolsó fordulója adott esetben még arról is dönthet a Vasas számára, amely jelenleg három pontra van a feljutást jelentő második helytől két körrel a vége előtt, hogy jövőre az NB I-ben folytatja-e a küzdelmeket. Éppen ezért lesz még pikánsabb a Budapest Honvéd elleni rangadója hazai pályán, amely kapcsán már elkezdődött a jegyértékesítés. És ahogyan az várható volt, a kispestiek most is óriási érdeklődést mutatnak a saját csapatuk mérkőzésére, de ezzel jelen esetben van egy „kis” gond. A vendégek tábora május 14-én azt posztolta a saját Facebook-oldalára, hogy: „NE MARADJ OTTHON! Nem állíthat meg minket semmi és senki, akinek nem jutott jegy, vegyen a vendég melletti hazai szektorba (B2-3) ! Csináljunk hazai pályát Angyalföldön és zárjuk együtt méltón a szezont! Hajszoljuk győzelembe csapatunkat, a sportszerű angyalföldieket pedig "segítsük" jövő évi NB2-es tagságuk megőrzésében Mindenki Angyalföldre! Pusztulj Vasas! Ultras Kispest”

A Vasas egyértelmű üzenetet küldött a Honvéd szurkolóinak

Fotó: Erdos Laszlo Elmedia / Budapest Honvéd FC Facebook-oldala

A Honvéd szurkolók menni akarnak, de a Vasas egyértelműen fogalmaz

Nem is kellett sokat várni a Vasas reakciójára, már május 15-én posztoltak ez ügyben a hivatalos Facebook-oldalukra: „A jegyeladási rendszeren keresztül klubunk érzékelte, hogy szűk egy nap alatt rengeteg belépő talált gazdára – emellett viszont feltűnően megugrott a közvetlenül a vendégszektorok mellé, a hazai lelátóra vásárolt belépők száma. Ezért nyomatékosan felhívjuk a vendég szimpatizánsok figyelmét, hogy a hazai szektorokba NE vásároljanak jegyeket, a biztonsági személyzet ugyanis kiemelten figyelni fog arra, hogy oda csak és kizárólag Vasas-szurkolók léphessenek be. Amennyiben mégis kispesti szurkolók foglalnak majd helyet a hazai lelátón, őket a biztonsági szolgálat a rendőrség segítségével maradéktalanul kivezeti a stadionból – egyes híresztelésekkel ellentétben NEM kísérik át őket a vendég lelátóra –, így semmilyen módon nem lesz lehetőségük a mérkőzés megtekintésére!”

A fentiek alapján, amivel most szemben állunk, az egy feloldhatatlan ellentétnek tűnik és nagy kérdés, vajon ezt május 25-én, vasárnap délután hogyan oldják fel, meg a felek. Hamarosan kiderül.