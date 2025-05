Egyetlen fejessel eldőlhetett volna minden. A 94. percben Otigba Kenneth ugrott fel a levegőbe, és ha a labda – a Honvéd elleni rangadón, 2-2-es állásnál – a kapuban köt ki, a Vasas visszatér az NB I-be. De a fejes elkerülte a kaput, és ezzel ismét csak bronzérmesek lettek az NB II-ben a piros-kékek.

Urblík József mintha csak a Vasas elszalasztott feljutását fájlalná

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

„Egész évben ez volt a Vasas problémája”

„A végén ott volt a lehetőség, nem éltünk vele, ugyanúgy, mint tavaly a Győr ellen” – mondta a lefújás után az Origo Sportnak a csalódott, de őszinte Baráth Botond, a Vasas magyar válogatott hátvédje. „Idén is volt még pár esélyünk, több meccset is behúzhattunk volna, és akkor nem is maradt volna izgalom a végére. Változtatnunk kell ezen.”

Az öltözőben sem volt sok kérdés. „A mester azt mondta: egész évben ez volt a probléma” – idézte Pintér Attilát Baráth. „Amikor a Kazincbarcika botlott, nekünk nyerni kellett volna, mégsem nyertünk. Hol felléptünk a második helyre, hol visszaestünk a harmadikra, így ment ez a csiki-csuki. Lezárhattuk volna előbb a párharcot, de nem tettük.”

Baráth szerint minőségi a keret, de van, amin mindenképp javítani kell:

Elég erősek vagyunk, de fejben érni kell ahhoz, hogy ne az utolsó fordulóig legyen kiélezett ez a csata.

A hátvéd már hazafelé készült, és emlékezetes helyett elfelejtendő meccset emleget: „Megölelem a kislányomat, adok két csókot a feleségemnek, és próbálom kikapcsolni az agyamat. Megpróbálom elfelejteni, ami vasárnap este történt.”

„Trágyából nem lehet várat építeni”

Az angyalföldi lelátón, aztán még a stadionon kívül is forrtak az indulatok. Érdekes módon azonban a legtöbben magukba fojtották a csalódottságukat.

A fiatal édesapa, Gajnut Albert – aki saját bevallása szerint „tárgyilagos szurkoló” – kőkemény kritikát fogalmazott meg: „Én nem a játékosokban keresném a hibát, hanem a vezetőségben. Pintér megpróbált a trágyából várat építeni. De nem sikerült. Nem az ő hibája, feljebb kell lépni: Nagy Miklós (sportigazgató és kisebbségi tulajdonos – a szerk.). Ha vezető vagy, vállalnod kell a döntéseid következményeit felelősséggel. Real Madrid-szurkoló is vagyok, ott meghozták a fájdalmas döntéseket: Ancelotti ment, Modric ment. Itt is ezt várjuk!”