A Videoton úgy jutott el, az UEFA-kupa döntőig, hogy a sorozat kezdetekor alig ismerték külföldön a magyar csapat nevét. A fehérvári együttes a Dukla Praha kiejtése után kiütötte a Paris Saint-Germaint és a Partizan Beogradot, majd tizenegyesekkel legyőzte a Manchester Unitedet, végül az elődöntőben nehezen ugyan, de átverekedte magát a bosnyák Zseljeznicsáron is.

A Videoton tizenegyest védő kapusa, Diszt Péter volt a Real Madrid elleni döntő egyik hőse

A fináléban a Real Madrid következett. A spanyolok az első meccsen 3-0-ra nyertek Székesfehérváron, így a legendás Santiago Bernabeu stadionban rendezett visszavágón a Videoton célja már csak az volt, hogy szépen búcsúzzon a sorozattól. Ez abszolút sikert.

40 éves a Videoton madridi csodája

Bár a madridi visszavágó csupán formalitásnak tűnt, mégis mindkét csapat roppant komolyan vette a visszavágót. A spanyolok elsősorban azért, mert

1966 óta, tehát csaknem két évtizede nem nyertek trófeát Európában, a Chelsea (1971, KEK), a Liverpool (1081, BEK) és az Aberdeen (1983, KEK) ellen csak egy-egy góllal, és kétszer is hosszabbítás után maradtak alul a siker küszöbén.

Végül elsősorban Disztl Péter fantasztikus védéseinek és persze Májer Lajos bombagóljának köszönhetően a Videoton legyőzte a Real Madridot 1-0-ra, így emelt fővel búcsúzhatott az UEFA-Kupától.

Visszatértek Madridba a fehérvári hősök

A Videoton három legendás játékosa, a Madridban tizenegyest hárító Disztl Péter, a csapatkapitány Csongrádi Ferenc és a sorozat gólkirálya, Szabó József az évforduló alkalmából a Nemzeti Sport főszerkesztőjének, Szőllősi Györgynek a közreműködésével visszatért a spanyol fővárosba.

A Videoton SC játékosai a Real Madrid – Videoton SC UEFA-kupa döntő visszavágó mérkőzés után a Santiago Bernabéu stadionban. Felső sor (b-j): Disztl Péter, Gömöri Ottó, Szabó József, Novath György, Csongrádi Ferenc, Palkovics István, Koszta János, Disztl László, Vaszil Gyula és Hartyáni Gábor pályaedző. Alsó sor (b-j): Burcsa Győző, Horváth Gábor, Vadász Imre, Wittmann Géza, Májer Lajos, Végh Tibor és Csuhay József

A három fehérvári klubikon megtekintette a Real Madrid múzeumát, ahol többek között a 1985-ös UEFA-kupát is büszkén őrzik, illetve az azóta többször is átépített Bernabéu Stadiont is szemügyre vették, ahol találkoztak néhány korábbi Real-játékossal is. A találkozón többek között részt vett Emilio Butragueno és Ricardo Gallego is, előbbi pedig emlékezett is a magyar hősökre.

„A Real Madrid történelmében nagyon fontos az 1985-ös, klubunk számára első UEFA-kupa-győzelem, ráadásul akkor 19 év után sikerült a Madridnak nemzetközi trófeát nyernie. Jó volt újra találkozni a Videoton játékosaival és felidézni a múltat” – mondta Emilio Butragueno, a Real Madrid jelenlegi nemzetközi igazgatója.