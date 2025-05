A sportfilmnek rettenetes című, Táncolj, Vini! Egy sztárfocista története néven futó Netflix film igyekszik bemutatni a 25 éves Vinícius Jr. életének izgalmas pillanatait. A 106 perces film alighanem népszerű lesz a Real Madrid drukkerei között, Valenciában viszont legszívesebben betiltanák.

Vinícius Jr. és a valenciai szurkolók nem voltak és nem is lesznek a legjobb barátok

Fotó: JOSE JORDAN / AFP

Vinícius készülhet a perre

A film bemutatása után nem kellett sokat várni, hogy az egyik megszólított magához vegye szót. Nemzetközi sajtóhírek szerint a Valencia perel a Viníciusról szóló film miatt, mert álláspontjuk szerint az rossz színben tünteti fel őket.

Sokan emlékezhetnek rá, hogy a 2024. március 2-án rendezett Valencia–Real Madrid mérkőzést a 73. percben félbe kellett szakítani, miután Vinícius jelezte a bírónak, hogy az egyik kapu mögött sorakozó hazai ultrák szektorából folyamatosan „majmozással” hergelik a brazil focistát.

A Valencia nem söpörte (teljesen) a szőnyeg alá az ügyet, nyílt levélben kért bocsánatot a játékostól és a Real Madridtól, valamint három valóban mutogató szurkolót is azonosítottak, és ők bíróság elé is kerültek. Ehhez képest a Valencia állítása szerint a filmnek az esetet bemutató része egyoldalúan és rosszindulatúan mutatja be a történteket, egyben rasszistának állítja be a klubot, ami nem igaz, szerintük. Így aztán előfordulhat, hogy perel a Valencia a Viníciusról szóló film miatt.

