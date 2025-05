Vitális Milán 23 éves, 2002-ben született Nyíregyházán, de az ország másik felén, Győrben lett ismert focista. Vitális nagyon fiatalon Győrbe került, az ottani akadémián nevelkedett, ott kapott először profi szerződét is, 2021-ben ő kapta a Fehér Miklós-díjat.

Vitális Milán (jobbra) a Fradi elleni bajnokin

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Vitális Milán 17 évesen már a felnőttek között focizott

Vitális Milán 2019 májusában, mindössze 17 évesen egy Mosonmagyaróvár elleni meccsen mutatkozott be a győrieknél, akkor még a másodosztályban. Az utánpótlás-válogatott középpályás 101 bajnokin szerepelt az NB II-ben, ezeken hét gólt szerzett, majd 2022 őszén szerződtette a Dunaszerdahely csapatához, de arra az idényre még kölcsönadta a Győrnek.

A fiatal középpályás a DAC csapatában 35 meccsen szerepelt a 2023-24-es szezonban, játszott BL-selejtezőben és Konferencia-iga meccseken is. Három gólt szerzett, miközben megfordult a középpálya minden posztján, de volt szélső és még csatár is. Vitális a következő ősszel 16 bajnokin kétszer volt eredményes a DAC-ban, majd kölcsönbe visszatért Győrbe, ahol 12 NB I-es meccsen is veretlenül játszhatott a csapatával. A Diósgyőr ellen gólt szerzett, a Fehérvár ellen gólpasszt adott.

Vitális eközben az U17-es és az U21-es válogatottban is szerepelt, utóbbiban 15 meccsen két gólt szerzett, most pedig a felnőttek között bizonyíthat majd.

Vitális bombagólja az U21-es válogatottban:

„Vitális remek teljesítményt nyújt Győrben, amely idén még nem vesztett bajnoki meccsen. Már a DAC-nál megismertem őt, jól olvassa a játékot és a középpálya minden területén bevethető, ezért technikai és taktikai oldalról is nagyon ígéretes" – mondta Marco Rossi az először meghívott 23 éves labdarúgóról.

„Az, hogy a kapitány így látja a játékomat, nagyon jó visszacsatolás számomra. Nagyon remélem, hogy Telkiben az edzéseken, vagy akár mérkőzésen egy még jobb, a legjobb Vitális Milánt látja majd a kapitány" – mondta az újonc focista.

A három hónapja Győrben játszó futballista beszélt arról is, hogy átigazolásakor még nem sokan gondolták volna, hogy idáig juthat, mint ahogy azt sem, hogy a Győrnek ilyen tavasza lesz: „Az, hogy ilyen eredményeket értünk el, hozzátett az én egyéni játékomhoz, mert ha nem szerepel így a csapat, akkor nem hiszem, hogy én így tudtam volna játszani."