A médiakutató Jana Wiske találóan fogalmazott: „A sportolók elérése ma már nemcsak presztízskérdés, hanem döntési tényező a médiajelenlétben is. Lehmann posztjai nagyobb tömeget érnek el, mint egy közvetítés – ez a médiatér új logikája.” Ez a logika azt sugallja: már nem az a kérdés, ki a legjobb, hanem ki a legismertebb. És ez sokkal jobban függ az online karaktertől, mint az edzői jegyzettől.

Mi a helyzet Lehmann-nal a pályán?

A Juventus játékosaként Lehmann idén mindössze 222 percet futballozott, az elérhető játékidő kevesebb mint 14 százalékát. A válogatottnál is hasonló volt a helyzete: Pia Sundhage kapitány többször kihagyta őt a keretből, vagy csereként számított rá. A döntés tehát közel sem volt egyértelmű.

A Neue Zürcher Zeitung ezt írta róla: „Ha Lehmann kimarad, nemcsak egy futballista hiányzik majd az Eb-ről, hanem egy jelenség is.”

Svájc szövetségi kapitánya, Pia Sundhage nem akármilyen név a női futball világában. A nyolcvanas években még „Pelle” néven kellett pályára lépnie, mivel lányként nem játszhatott a saját nevén. Karrierje során küzdött a női futball elismeréséért, játékosként és edzőként is: olimpiát nyert az Egyesült Államokkal, irányította Svédországot, most pedig a női Eb-házigazda Svájcot.

Boldog szurkoló a megszerzett 23-as mezzel a kezében

Fotó: SANKA VIDANAGAMA / AFP

Nem véletlen, hogy a döntése Lehmann ügyében a sportetika és a modern kommunikáció határán táncolt. A klasszikus felfogás szerint a válogatottba a legjobbak kerülnek be, de Lehmann esete azt a kérdést is felveti: hogyan mérjük egy sportoló értékét? Kizárólag a pályán nyújtott teljesítmény alapján, vagy beleszámít a közönségkapcsolat, a hatás, a szimbolika is?

„A sminkem nem a gyengeségem, hanem az identitásom”

Lehmann a kritikákra gyakran ironikusan reagál. A 26 éves játékos a svájci 20 Minuten kérdésére így válaszolt: „Idősebb lettem, már nem zavar. Ha valaki a sminkem miatt beszólogat, direkt a legsötétebb rúzst választom, hogy legyen miről beszélni.”

A válogatott csapatkapitánya, Lia Wälti kiállt mellette: „Látjuk, hogy Alisha ugyanannyit dolgozik, mint bárki más. Az emberek túl gyorsan ítélkeznek, pedig jobb lenne óvatosnak lenni.”