Végre egy nem hétköznapi mez a Premier League-ből! Az angol élvonalban is persze minden idényben találni egy-két szép darabot, de olyat, aminek még sztorija is van, csak nagyon ritkán. A Chelsea új idegenbeli mezének a sztorija pedig a magyar szívnek is kedves, hiszen a londoni klub korábbi edzője mellett az Aranycsapat előtt is tiszteleg.

A Konferencia-liga győztese a következő idényben az Aranycsapat hírnevét is tovább öregbítheti

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Az edző, aki szerelmes lett az Aranycsapatba

A mez sztoriját több külföldi oldal mellett a Nemzeti Sport is megírta. Ezek szerint a Chelsea-t 1967 és 1974 között irányító, a klubot FA-kupa- és KEK-győzelemre vezető legendás edző, Dave Sexton 1953. november 25-én ott ült a Wembley-ben a 6-3-as magyar győzelmet hozó angol-magyaron. Az akkor 23 éves, éppen a West Ham Unitedben játszó ifjú focistát annyira elbűvölték Puskásék, hogy élményt örökre magával vitte. És az 1972-73-as szezonban el tudta érni, hogy a „Kékek” idegenben piros mezben, fehér nadrágban és zöld sportszárban lépjenek pályára. A magyar trikolór használata ilyen-olyan formákban egészen 1977-ig megmaradt a klubnál.

A London Masterpiece.​



Unveiling your @nikefootball Chelsea 25/26 Away Kit. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 12, 2025

