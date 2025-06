2023. október 5-én emlékezetes meccset vívott egymással a holland AZ Alkmaar és a lengyel Legia Varsó a Konferencia-liga akkor még csoportkörnek hívott szakaszában. A találkozó nem a pályán született 1-0-s hazai siker miatt maradt meg a szurkolók fejében, hanem a pályán kívül zajló botrányos jelenetek miatt.

A lengyel szurkolók többször is összecsaptak a rohamrendőrökkel az AZ Alkmaar és a Legia Varsó meccse előtt és alatt

Botrány az AZ Alkmaar meccsén

Az az Európa-liga legutóbbi kiírásában a Groupama Arénában is kiderült, hogy az Alkmaar tábora nem egy békés galeri, hatalmas balhét robbantottak ki a két csapat főtáblás meccsén. Ami után ráadásul a holland klub kapta a kisebb büntetést, a Fradi pedig érthetetlen módon a súlyosabbat.

2023 októberében annyiban más volt a helyzet, hogy a stadionon kívül rekedt Legia-drukkerek rohamozták meg a létesítményt, törték át a kordonokat és vívtak közelharcot a holland rohamrendőrökkel, akik közül egyet eszméletlen állapotban szállítottak kórházba.

Az alkmaari botrányra aztán még az UEFA is rátett egy lapáttal, amelyik rendezési hiányosságok miatt 40 ezer eurós, mintegy 16 millió forintos büntetést szabott ki az alkmaariakra.

Akik persze fellebbeztek, és miután az UEFA ismét ellenük döntött, a Nemzetközi Sport-döntőbírósághoz fordultak jogorvoslatért. Amelyik kedden aztán már a javukra döntött, kimondta, hogy a holland klub nem hibázott, és nem kell megfizetnie a 40 ezer eurót az UEFA-nak.

A mérkőzést követően még a két csapat játékosai is összeverekedtek az öltözőbe menet, a holland rendőrség őrizetbe is vett két Legia-focistát. A lengyel csapat egy tagja cserébe videóra vette, ahogy a holland rendőrök taszigálják, egy alkalommal majdnem fel is lökik a Legia edzőjét, Dariusz Mioduskit.