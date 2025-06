Az olasz labdarúgó másodosztály (Serie B) kiesési osztályozójának visszavágója vasárnap este botrányba fulladt, ugyanis a Salernitana–Sampdoria mérkőzés a 65. percben 2-0-s vendég vezetésnél félbeszakadt, miután a hazai drukkerek füstbombákat, székeket és különböző tárgyakat kezdtek a pályára bedobálni. Most ítélet született a korábbi bajnokcsapat botrányos találkozója után.

A korábbi olasz bajnokcsapat megúszta a kiesést

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Megmenekült a szégyentől a korábbi bajnokcsapat

Az olasz sportbíróság úgy döntött, hogy 3-0-val a Sampdoriának adta a győzelmet, amely így 5-0-s összesítéssel biztosította be másodosztályban maradását. Ezzel szemben a tavaly még első osztályú Salernitana kiesett a harmadosztályba, ahol legutóbb 2015-ben szerepelt, azóta három szezont is eltöltött az élvonalban. A Salernitanát emellett két zárt kapus mérkőzésre is megbüntették.

A korábbi olasz bajnokcsapat furcsa módon került oda, hogy osztályozót játszhasson. Eredetileg a 18., már kieső helyen zárt a csapat és olyan mélységbe zuhant volna, ahol 78 éves fennállása során még soha nem járt a klub. Azonban a Brescia pénzügyi szabálysértései miatti pontlevonásoknak köszönhetően a Sampdoria mentőövet kapott, ugyanis a genovai klub végzett végül a rájátszást érő helyen.