A spanyol bajnok FC Barcelona szeretné szerződtetni Nico Williamst, az Európa-bajnok támadó pedig már többször is kijelentette, hogy a katalán csapatban szeretne futballozni egyik legjobb barátja, Lamine Yamal mellett. A történet azonban korántsem ilyen egyszerű, mert a Barcelona még mindig nincs jó anyagi helyzetben, ez pedig hatással lehet a játékos átigazolására.

A Barcelona továbbra is tárgyal Nico Williamsszel

Fotó: Marijan Murat/dpa Picture-Alliance via AFP

A katalán Mundo Deportivo azt írja, hogy a Barcelona és a játékos ügynöke közötti tárgyalások elakadtak, a katalán klubnál pedig nemtetszést váltott ki, hogy az utóbbi napokban Nico Williams ügynöke írásos garanciát kért arra, hogy a játékost biztosan be tudják-e majd nevezni a La Liga küzdelmeire.

A Barcelona bukhatja a legfontosabb célpontját?

A katalán lap hangsúlyozza, hogy a felek mindenben megállapodtak, múlt héten pedig szóbeli megállapodást kötöttek Nico Williams hat évre való szerződtetéséről. Azonban amikor a szóbeli megállapodást elkezdték a szerződésre lefordítani, a tárgyalások zátonyra futottak a spanyol válogatott focista ügynökének követelései miatt, ami meglepetésként hatott a Barcelona klubvezetőire.

A Barcelona elfogadhatatlannak tartja, hogy Nico Williams ügynöke különféle záradékokat szeretne belefoglalni játékosa szerződésébe arra az esetre, ha a klub nem tudná őt benevezni a csapat bajnoki keretébe. Persze a 22 éves támadót is meg lehet érteni, hiszen az előző nyár egyik slágertémája az volt, amikor a Barcelona leigazolta az RB Leipzigtől a spanyol válogatott Dani Olmót, azonban a 60 millió euróért igazolt középpályást a klub nehéz pénzügyi helyzete miatt hetekig nem tudták benevezni a bajnokságba és olyan hírek is felröppentek, hogy akár ingyen is távozhat a klubtól, ha a szezonkezdésre ezt nem sikerül orvosolni.

Dani Olmo regisztrálásáért is nagyot kellett harcolnia a Barcelonának

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via AFP

A Mundo Deportivo azt írja, hogy a Barcelona állítólag biztosította a játékost arról, hogy javult a klub pénzügyi helyzete és nem lesz gond a regisztrálásával, azonban Nico Williamsnek ez nem elég. A katalán klubnak pedig nem tetszik, hogy a kezdeti tárgyalásokhoz képest megváltozott a játékos és az ügynökének a hangneme, akik eddig teljes bizalmat mutattak a klub felé.