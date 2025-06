A Barcelona elveheti a kapitányi karszalagot a német Marc-André ter Stegentől, akinek egyre bizonytalanabb a szerepe a csapatnál. A Barcelona a hírek szerint elengedné Ter Stegent, hiszen az utódja is megvan Joan García személyében, de a helyzet nem egyszerű.

A Barcelona kapusával nagyot fordult a világ

Fotó: Josep Lago/AFP

Ter Stegen és a Barcelona helyzete nem egyszerű

Az elmúlt hetekben sok helyen olvashattuk, hogy a Barcelona szeretné elengedni Ter Stegent, hogy csökkentse a bérköltségeket. A 33 éves kapus azonban maradna, küzdene a helyéért, de ha mennie kell, akkor ő szabna feltételeket. A klub még nem közölte hivatalos álláspontját a kapussal, aki jelenleg szabadságát tölti a júliusi felkészülés kezdete előtt.

A Mundo Deportivo beszámolója szerint a klub vezetőségében vannak olyanok, akik szerint Ter Stegent meg kellene fosztani a csapatkapitányi tisztségtől. Jelenleg ő az első számú csapatkapitány Frenkie de Jong, Ronald Araujo és Raphinha előtt, de sokak szerint már nem lenne indokolt, hogy továbbra is viselje a karszalagot, pláne, hogy kevés lehetőséget is kapna, ha marad egyáltalán.

A végső döntést Hansi Flick hozza meg, ő dönt, ki legyen a kezdőkapus, illetve ő dönt a csapatkapitányi szerepkörökről is. Ter Stegen kapitányi pozíciójának elvétele újabb jele lehet annak, hogy a Barcelona már nem számol vele a jövőben. Mivel a 2026-os világbajnokság egyre közeledik, a német válogatott kapusnak is el kellene gondolkodnia, hol kaphat állandó lehetőséget. A hírek szerint a Monaco szeretné leigazolni, ami azért is érdekes mert a francia bajnokságban szereplő csapat ott van a Bajnokok Ligájában is és folyamatosan jelenti be az erősítéseket.