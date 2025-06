Marcus Rashford nyilvánosságra hozta, hogy szívesen játszana a Barcelona együttesében, különösen a fiatal tehetség, Lamine Yamal oldalán.

Marcus Rashford lesz a Barcelona következő nagy fogása?

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Rashford álma és a Barcelona tervei

Ez a nyilatkozat felpörgette a pletykákat, hiszen

a katalán klub valóban érdeklődést mutat a 27 éves angol támadó iránt. Azonban a klub pénzügyi helyzete miatt a hosszú távú szerződés most nem lehetséges, inkább egy kölcsönszerződés kerül szóba, esetleg vételi opcióval.

Barcelona másik nagy álma, hogy leigazolja a spanyol válogatott csillagát, Nico Williamst az Athletic Bilbaótól. Azonban a 62 millió eurós kivásárlási záradék miatt ez a tranzfer elviszi a klub nyári költségvetésének jelentős részét. Ezért is fontos, hogy Rashford esetében inkább kölcsönbe kerüljön a klubhoz, hiszen a két támadó egyidejű szerződtetése pénzügyileg is nagy kihívás lenne.

A Manchester United is aktívan keresi a játékosok eladásának lehetőségét, hogy rendezze pénzügyi helyzetét. Rashford heti 370,000 fontos fizetése jelentős terhet jelent a klub számára, ezért is szeretnék minél hamarabb megválni tőle. Rashford mellett Jadon Sancho és Antony is végleg távozhat a nyáron.

A SunSport szerint egyébként a Newcastle United is érdeklődik Rashford iránt. A „Szarkák” elsősorban szeretnék megtartani sztárcsatárukat, Alexander Isakot, akit az Arsenal és a Liverpool is szeretne leigazolni.

Azonban Eddie Howe, a Newcastle vezetőedzője azonban Rashfordot is szívesen látná a csapatban, különösen a Bajnokok Ligája-kvalifikáció miatt lenne nagy szükség egy újabb támadóra.