Nem lopja az első Bajnokok Ligája-selejtezőig hátralévő rövid időt a Ferencváros. A bajnokcsapat ugyanis leigazolta a belga védőt, Toon Raemaekerst a belga élvonalbeli Mechelenből, aki immár a Ferencváros hatodik nyári igazolása.

A belga védő, Toon Raemaekers a Fradi hatodik nyári igazolása

Fotó: Fradi.hu

A belga védő már a hatodik a sorban

A Jupiler Legaue-ben szereplő KV Mechelen csapatától érkezett Raemaekers a Fradi hatodik nyári igazolása a brazil Cadu, a paksi Ötvös Bence, a Nyíregyházáról érkező Nagy Barnabás, az iráni-ausztrál Daniel Arzani, valamint a Puskás Akadémiától érkező Jonathan Levi után.

Toon Raemaekers 2000. szeptember 9-én született a Brüsszeltől csupán 60 km-re található Diestben. Itt ismerkedett meg a labdarúgással, majd 2007-ben a Lierse SK szerződtette. Az 1906-ban alapított együttes utánpótlásában kilenc évet töltött el, majd 2016-ban a KVC Westerlóhoz igazolt. 18 éves korában az OH Leuven U21-es csapatához került, írja a Ferencváros hivatalos oldala.

A belga élvonalban is a Leuven csapatában mutatkozott be a 2020-21-es idényben, ahol csapattársa volt a jelenleg a ZTE-ben játszó Johan Croizet valamint a magyar válogatott védő, azóta már Újpesten focizó Bese Bernabás is.

Raemaekers 2022 nyarán került a Mechelenhez, ahol előbb kölcsönadták a másodosztályú Lierse-nek, majd miután visszakerült Mechelenbe egy súlyos sérülés miatt nem tudott az alapcsapat tagja lenni. Felépülése után azonban visszaküzdötte magát a kezdőbe,

a 2024-25-ös idényben már 35 bajnokin 81 szerelést, 37 labdaszerzést, valamint 75 megnyert fejpárbajt tudott felmutatni.

A játékosok piaci értékével foglalkozó német szakportál, a Transfermarkt 1.2 millió euróra becsüli a 194 cm magas védő értékét.

Kapcsolódó cikkek: