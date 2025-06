Szombat este a Paris Saint-Germain története során először nyerte meg a labdarúgó Bajnokok Ligáját, miután a müncheni fináléban 5-0-ra kiütöte az Internazionale csapatát. A BL-döntő előtt a legendás rockegyüttes, a Linkin Park adott koncertet, ezzel is igyekezve hangulatba hozni a közönséget.

A Linkin Park koncertje a 2025-ös BL-döntő előtt

Fotó: JURGEN FROMME / firo Sportphoto

Marco van Basten szerint abszurd a BL-döntő előtti show-műsor

Noha a szurkolók többségének tetszett az amerikai banda negyedórás előadása, a hollandok Eb- és kétszeres BL-győztes legendája, Marco van Basten cseppet sem volt elragadtatva. A korábbi háromszoros aranylabdás klasszis a Ziggo Sports kamerái előtt tett kritikus megjegyzést a jövőre már fennállása 30. évfordulóját ünneplő együttesre.

A Linkin Park koncertje egy rakás szemét volt. Szégyen, hogy az UEFA ezt megengedi!

A játékosok életük legfontosabb mérkőzésére készülnek, erre elterelik a figyelmüket. Az UEFA ezt a FIFA-tól vette át, de teljesen abszurdnak tartom. Nevetséges és hülyeség, az ilyen koncerteknek semmi értelme” – fakadt ki a 60 éves holland klasszis.

Marco van Basten kritikus megjegyzést tett az UEFA-ra

Fotó: JOHN THYS / AFP

Honfitársa, a korábbi holland válogatott Rafael van der Vaart szintén nem rajongott a műsorért. Ám nem kifejezetten a Linkin Parkkal volt baja, hanem azzal, hogy a koncert miatt a futballisták nem tudnak ilyenkor megfelelően koncentrálni a meccs előtt.

„Bemelegítesz, felkészülsz a meccsre, aztán fél 8-kor beküldenek az öltözőbe, ahol fél órán át semmit sem csinálhatsz az előadás miatt” – panaszkodott a Real Madrid egykori középpályása a Bajnokok Ligája döntő után.

A Linkin Park koncertjén olyan híres slágerek is felcsendültek, mint a Numb, vagy az In The End, de az új dalaikat is előadták. A kaliforniai zenekar hosszú szünet tartott, miután a banda frontembere, Chester Bennington 2017-ben öngyilkos lett, tavaly ősszel viszont bejelentette, hogy új énekesnővel, Emily Armstronggal folytatja tovább.

