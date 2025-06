A Paris Saint-Germain – amely ezzel triplázott, mivel korábban hazája bajnokságában és a Francia Kupában is aranyérmes lett – végig uralta a BL-döntőt és megérdemelten hódította el a trófeát. A párizsiakat irányító Luis Enrique 2015 után másodszor nyert edzőként Bajnokok Ligáját, tíz éve a Barcelonát vezette a csúcsra.

A BL-döntős győzelemmel Luis Enrique a legnagyobbak közé emelkedett

Fotó: AFP/Franck Fife

​ A BL-döntőben írtak történelmet a párizsiak

A BL-döntőben ezt megelőzően még egy csapat sem győzött öt gól különbséggel, így a párizsi csapat történelmi győzelmet aratott. Luis Enrique nem csak azzal írta be magát a labdarúgás történelmébe, hogy Guardiola után ő lett a második edző, aki két együttessel is triplázni tudott, hanem azzal is, hogy két csapattal is megnyerte a Bajnokok Ligáját. Erre korábban csak hat edző volt képes, név szerint:

Ernst Happel (Feyenoord, Hamburg)

Carlo Ancelotti (Milan, Real Madrid)

Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund, Bayern)

Jupp Heynckes (Real Madrid, Bayern München)

José Mourinho (Porto, Inter)

Pep Guardiola (Barcelona, Man City)

A mérkőzés hőse a 19 éves Désiré Doué volt, aki a BL-történelem első játékosa lett, aki a két góljával és az egy gólpasszával három gólban vállalt szerepet egy fináléban.