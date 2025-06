Az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers hivatalos weboldala is külön cikkben számolt be a bemutatkozásáról „Debut delight for Toth!", avagy „Tóth örömteli debütálása” címmel.

Tóth Balázs az ilyen húzós helyzetekben is helytállt a Blackburnben

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Az angol klub kiemelte: Tóth első válogatott fellépésén győztes csapat tagja lehetett, Marco Rossi együttese ugyanis 2-1-re nyert Bakuban Varga Barnabás és a liverpooli Szoboszlai Dominik góljaival.

Tóth Balázs 58 percet töltött a pályán, a helyét Szappanos Péter vette át. Bár kapott egy gólt, az összkép mégis pozitív: végre bemutatkozhatott a nemzeti csapatban, és győzelemmel zárta első fellépését.

„Büszke pillanat volt, amikor a többiekkel együtt énekelhettem a himnuszt” – idézte a kapust a Blackburn oldala.

„Sajnálom, hogy a hazai csapat betalált. Nem tudom, történt-e szabálytalanság előtte, de nem ez a lényeg – meg kellett volna akadályoznunk a helyzetet” – mondta Tóth az azeriek góljáról, amely kezezés után született.

A klub végül egy rövid üzenettel zárta a beszámolót: „Gratulálunk, Balázs!”

Tóth az előző szezonban fokozatosan küzdötte be magát a Blackburn kezdőcsapatába, és Valérien Ismaël irányítása alatt az idény végére már stabil első számú kapus lett.