Bognár György a TEOL-nak többek között elmondta, a napokban eldől azoknak a játékosoknak a sorsa, akik az előző idényt másik csapatoknál töltötték kölcsönben, így a felkészülés első hete rámegy a keret kialakítására.

Bognár György fontos dolgokról beszélt

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Bognár György erős Paksot szeretne idén is

„Huszonöt főben gondolkodunk mindig, plusz a három kapussal, de ebben már benne vannak a fiatalok is. Ennyi hely van az öltözőben, úgyhogy ez behatárolja a keretünket – fogalmazott viccesen Bognár György.

– Erős volt a keretünk az előző szezonban, talán ilyen erős az elmúlt években nem nagyon volt. Szükség lenne rá most is, hiszen bárhogy is számoljuk, minimum négy meccset játszunk a nemzetközi kupában, mellette pedig elindul a bajnokság is.”

Az új szabályról, a nemzetközi kupaszereplésről (a felvétel még az Európa-liga és a Konferencialiga sorsolása előtt készült) és az NB I-es bajnokságról is kérdezték a Paksi FC vezetőedzőjét, aki azt is elárulta, idén miért nem utaznak külföldi edzőtáborba.