Nem tud véget érni a Serie B 2024-25-ös idénye. Az összes őszi-tavaszi rendszerű európai bajnokságnak már rég vége van, de Olaszországban még mindig nem dőlt el, hogy a 2023-24-es idényben még élvonalbeli Salernitana, vagy története során először a Sampdoria esik-e ki a harmadosztályba, a Serie C-be. Vasárnap este megkaphattuk volna a választ, de botrányos körülmények között félbeszakadt a salernói mérkőzés.

Botrány Salernóban, röpködtek a székek és minden más az első félidő közepén

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Botrány után újabb botrány

A két csapat a bajnokság 16., illetve 17. helyén végzett, a pályaelőny pedig az előrébb végző Salernitáé volt. Az első mérkőzést azonban meglepően magabiztosan nyerte a Samp június 15-én Genovában, így 2-0-s előnnyel utazhatott Salernóba. Ahol a tervezettnél néhány nappal később, június 22-én került sor a visszavágóra, miután a campaniai csapat vagy egy tucatnyi játékosa ételmérgezéssel kórházba került a genovai meccs után.

A visszavágót is a Samp kezdte jobban: megszerezték a vezetést, majd egy jogosnak tűnő büntetőt elmaradása után egy perccel már 2-0-ra vezettek, amit már nem tudtak feldolgozni a hazai drukkerek.

Az elmaradt büntető:

⁦@AIA_it⁩ ⁦@FIGC⁩ non provate un pò di vergogna? Play-out Salernitana - Sampdoria è uno scempio senza precedenti. pic.twitter.com/bBeaArjSL3 — jammavrè (@Antonkap) June 22, 2025

És a következménye:

#SalernitanaSampdoria sospesa!



La #Salernitana è in #seriec ma i tifosi della curva granata non ci stanno.



Bottiglie e sediolini in campo, interviene la polizia: è caos a Salerno.



📹 @NicolaRaiano #calcioinoillole pic.twitter.com/MF2JozCIj1 — Calcio In Pillole (@CalcioPillole) June 22, 2025

A dühös hazai drukkerek elkezdték lebontani a stadiont repültek a székek és a pirotechnikai eszközök a pályára, a vendég játékosok pedig az öltöző felé vették az irány, ahova a rohamrendőrök kísérték be őket. A játékvezető természetesen félbeszakította az osztályozót, amit már nem is fejeztek be. És alighanem nem is fognak, azaz elkerüli a szégyent, és nem esik ki fennállása során első ízben a Serie C-be a Sampdoria.