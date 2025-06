Baggio és Pirlo

Fotó: Getty Images/Alessandro Sabattini

E döntés nyomán született meg a világ egyik legjobb irányítója. Pirlo így emlékezett vissza: „Ha nincs Brescia, ha nincs Mazzone, sosem találom meg az igazi posztomat.”

Toni, Tonali, Hamsík

Luca Toni 2001-ben csatlakozott a Bresciához a Vicenzából, és bár itt még nem volt gólgép, fontos tapasztalatokat szerzett. Egy idényt töltött a klubnál, 15 bajnokin 2 gólt szerzett. Ez messze elmarad későbbi termelésétől, de a sorozatos sérülések ellenére is fontos állomása volt karrierjének. Innen indult aztán a Palermo, majd a Fiorentina és a Bayern München felé vezető út, ahol már világbajnokként és aranycipősként ünnepelték.

Sandro Tonali szintén Brescában nevelkedett. A „kis Pirlóként” emlegetett védekező középpályás már tinédzserként alapember lett a Serie B-s csapatban. 2017 és 2020 között játszott a felnőttek között, 88 meccsen 6 gólt és 15 gólpasszt jegyzett. De nem a számok, hanem a stílusa miatt vált ikonná: 17 évesen már szögleteket és szabadrúgásokat végzett el, 19 évesen pedig már a válogatottban szerepelt.

Baggio és Toni

Fotó: Getty Images/Alessandro Sabattini

Tonali így beszélt egy interjúban a klubról: „A Brescia az otthonom. Olyan, mint egy család. Nélkülük nem lennék az, aki most vagyok.”

Marek Hamsík is itt kezdte profi karrierjét 2004-ben, alig 17 évesen. Szlovákiából érkezett, és első idényében még csak néhány percre állt be, de a következő szezonban már rendszeresen játszott, és a klub kiesése ellenére is felfigyelt rá a Napoli, amely aztán megszerezte. Ott lett klublegenda, de az alapokat a Bresciánál kapta meg.

Volt egyébként magyar játékosa is a klubnak, 2007 és 2012 között Feczesin Róbert 82 meccsen 10 gólt szerzett.

Mi jön most?

Hivatalosan a klub még nem jelentett csődöt. Az olasz sportsajtó szerint van némi remény, hogy egy utolsó pillanatos mentőakció, egy titokzatos új tulajdonos megmentheti a klubot. De a valószínűbb forgatókönyv, hogy a Brescia Calcio története lezárul.

Vagy legalábbis újraindul. Amatőr alapon, a Serie D-ben, tiszta lappal, de sárba tiport múlttal.