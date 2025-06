A spanyol karmester hatéves londoni tartózkodása alatt klublegenda lett az Arsenalnál, azonban a története pokoli kínokkal zárult.

Cazorla 2013 környékén elkezdett Achilles-ín problémákkal küzdeni, a fájdalmak és a gyulladások nem múltak, de az igazi tragédia ez után következett be. Cazorla utoljára 2016. október 19-én, egy Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen lépett pályára az Arsenalban, majd egy rosszul sikerült operáció után veszélyes fertőzés alakult ki az Achilles-ina körül. Az orvosoknak végül nyolc különböző műtéttel kellett eltávolítaniuk a fertőzött szöveteket, még bőrt is kellett átültetni a karjáról a bokájára. Miután a sebe üszkösödni kezdett, az orvosok semmi esélyt nem adtak a visszatérésére, sőt, az is szóba került, hogy amputálni kell a lábát.

La huella del calvario de @19SCazorla: el tatuaje del nombre de su hija, del brazo al tobillo ▶ https://t.co/WImkHMwmC1 Por @LorenaGlez1711 pic.twitter.com/2aVh68tU9b — MARCA (@marca) November 3, 2017

Annak is örülhet, ha a gyermekeivel tud még játszani a kertben”

– mondta az egyik orvos, aki hangsúlyozta neki, hogy a futballt mindenképpen felejtse el.

Cazorla a Marca című lapnak adott egyik interjújában elmondta, hogy amikor az őt megműtő Dr. Mikel Sánchez meglátta a lábát, nem hitt a szemének.

Látta, hogy ez a borzalmas fertőzés a megsérült a sarokcsontomnál felzabálta az Achilles-inamat, amiből nyolc centiméter hiányzik. Márpedig az Achilles-ín elengedhetetlen ahhoz, hogy járni tudjak”

– idézte fel élete egyik legnagyobb harcát Cazorla, akinek a lábát végül antibiotikumos kezeléssel sikerült megmenteni a vérmérgezéstől.

Cazorla 2018 tavaszán edzésbe állt, de az Arsenalba már nem térhetett vissza

Fotó: Adrian Dennis/AFP

Az akkor már 33 éves közönségkedvenc nem adta fel a küzdelmet, és 2018 tavaszán újra edzésbe állt, de többet már nem lépett pályára az Arsenalban, amely Arséne Wenger távozása után nem ajánlott neki új szerződést.

​Cazorla megkapta a világ legmenőbb bemutatását

Miután távoznia kellett az Arsenaltól, nem lehetett tudni, hogy lesz-e még belőle valaha használható futballista. Korábbi klubja, a Villarreal azonban bízott benne, és 2018 nyarán szerződtette a kis varázslót, aki meg is kapta minden idők legmenőbb bemutatását az El Madrigal Stadionban.

Hálás vagyok a Villarrealnak, hogy ez alatt a nehézségekkel teli két év alatt támogatott, és mindig nyitva állt az ajtaja előttem. Ahogy mindig is mondtam, meg sem fordult a fejemben, hogy feladjam. Igaz viszont, hogy még mindig vannak kisebb fájdalmaim, melyek megakadályoznak abban, hogy százszázalékos legyek, de nap mint nap azon dolgozom, hogy száműzzem ezeket az életemből”

– mondta Cazorla a bemutatását követő sajtótájékoztatón.