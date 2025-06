Legia Varsó, Partizán Belgrád, CFR Cluj és Hapoel Beer-Sheva. Ez a négy csapat várta kiemeltként, hogy kit kap ellenfélnek az Európa-liga selejtezőjében. Ugyan egyik csapat sem ígérkezett volna könnyű ellenfélnek, mégis azt mondhatjuk, hogy a Paksnak szerencséje volt a sorsolással, amikor kiderült, hogy a CFR Cluj, azaz a kolozsvári vasutas lesz Bognár Györgyék első ellenfele.

A Paks Magyar Kupa-győztesként került az Európa-ligába, ahol a CFR Cluj lesz az első ellenfele

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

Hogy ez miért jó a Paksnak? Először is, mert a Legia és a Partizán is sokkal erősebb, mint a román élvonalban (Superliga) a bajnok FCSB mögött kilenc ponttal lemaradva a második helyen záró CFR. A Hapoel ugyan szinte biztosan gyengébb, de ki tudja, hogy az izraeli helyzet miatt hol kellene lejátszani az idegenbeli meccset? Kolozsvár meg mégiscsak itt van a szomszédban, még akkor is, ha egy kiadós, 7 órás buszozással érhető el. Ráadásul szegről-végről egy magyar(os) csapatról van szó.

Mit kell tudni a CFR Cluj csapatáról?

A klubot a címerében is szereplő 1907-ben alapították Kolozsvári Vasutas Sport Club néven, a nevében ma szereplő CFR pedig ugyancsak a román állami vasúttársaságra utal. A CFR az I. világháború előtt, 1911-ben nyert egy erdélyi bajnoki címet, majd a háború lezárása és az új, trianoni határok kijelölése után vette fel (adták rá) a CFR nevet. A két világháború között a csapat többnyire a román másodosztályban (Divizia B) küzdött, olykor-olykor pedig a harmadosztályba (Divizia C) is benézett. Az élvonalban 1947-48-ban, a Ferar Cluj nevű klubbal történt összeolvadás után mutatkozhatott be. Két idény után azonban immár önerőből kiesett, és egészen 1969-ig kellett várni, hogy újból élvonalbeli foci legyen a vasutas pályán.

A csapatot az élvonalba visszavezető edzőlegenda, Constantin Radulescu nevét viseli ma a CFR stadionja:

1976-ig a csapat talán egyetlen szezont, az 1972-73-as idényt kivéve folyton a kiesés ellen kellett, hogy küzdjön. A kivételt jelentő idényben viszont az ősellenség Universitatea Clujtól megszerzett kétszeres román gólkirály, Mihai Adam vezérletével az ötödik helyen zárt a csapat, a szezon során borsot törve a fővárosi nagy csapatok (Steaua, Rapid, Sportul Studentesc) orra alá is. 1976-ban aztán már semmi nem tudta megmenteni a kieséstől a vasutast, amelyik nem is játszott több élvonalbeli meccset a 20. században.