Ebben az esetben költői túlzás nélkül Cristiano Ronaldo Lamine Yamal édesapja lehetne, hiszen a 23 évnyi korkülönbségbe ez már bőven beleférne. A két sztárnak rendkívül fontos szerepe volt abban, hogy a válogatottjaik bejutottak a fináléba, mert Ronaldo lőtte a 2-1-es mérkőzésen a győztes gólt a németek ellen, míg Yamal a kilencgólos Spanyolország-Franciaország (5-4-re győztek a spanyolok) mérkőzésen kétszer volt eredményes és a nemzeti tizenegy legjobbja volt az értékelések szerint.

Cristiano Ronaldo elismerően beszélt Lemine Yamaról.

Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU

Cristiano Ronaldo „ Kölyök ” -nek nevezte Yamalt

A spanyolok elődöntőjét játszották később, talán ennek is volt köszönhető, hogy a Barcelona fiatal sztárja lényegében Ronaldónak üzent a gólját követően. Egészen pontosan úgy ünnepelte a második gólját, amellyel Spanyolország 5-1-re vezetett, hogy a reklámtáblákon ülve Ronaldo stílusában pózolt a kamerák előtt.

Szombaton pedig a portugálok Európa-bajnokán volt a sor, aki a csapata meccs előtti sajtótájékoztatóján végig következetesen „Kölyök”-nek hívta Lamine Yamalt, igaz, amit mondott róla, az arról árulkodott, hogy tiszteli és elismeri fiatal riválisát: „A kölyökben (Lamine) mindenképpen megvan a potenciál, hogy megnyerje az Aranylabdát... efelől nincs kétségem. Ha most nem is, de tovább fog menni, ez nem kérdés - három, négy, öt évig”. Mellette azt is elmondta Ronaldo, hogy: „A kölyök nagyon, nagyon, nagyon jól csinálja. Egy olyan klubnál van, amely sokat segít neki, a válogatott pedig támogatja őt. De amit igazán kérek, hogy mindenki hagyja békében felnőni a fiút. Ne tegyünk rá túl nagy nyomást a futball érdekében, hogy évekig élvezhesse ezt a tehetséget... egyszerűen csak békén kell hagyni, hogy a saját tempójában, békében fejlődjen.”

Spanyolország és Portugália is megnyerte már a Nemzetek Ligáját. Spanyolország a jelenlegi címvédő, míg Portugália még 2019-ben nyerte meg az első tornát. A meccs esélyese talán az a Spanyolország, amely az elmúlt 18 mérkőzéséből 16-ot megnyert, kettőt pedig döntetlenre hozott, és 2023 márciusa óta nem veszített el téttel bíró meccset.