A francia világbajnok Ousmane Dembélé elképesztő szezont futott, pedig tavaly októberben még korántsem tűnt úgy, hogy ő lesz a Paris Saint-Germain legjobbja az idei szezonban. A Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában a PSG az Arsenal otthonában lépett pályára, Dembélé azonban fegyelmi okok miatt el sem utazott az észak-londoni meccsre.

Dembélé elképesztő szezont futott a PSG-ben

Fotó: Anadolu via AFP/Mustafa Yalcin

Dembélét megfegyelmezték a szezon elején

Hogy mit csinált a világbajnok francia támadó, azt pontosan nem lehet tudni, mindenesetre a L'Équipe szerint a történet arra vezethető vissza, hogy Luis Enrique kritizálta Dembélé néhány döntését a Rennes ellen 3-1-re megnyert bajnoki mérkőzésen, azonban a sztárjátékos nem vette jó néven a kritikát és leállt vitatkozni a spanyol szakemberrel.

Ha valaki nem felel meg vagy nem tartja tiszteletben a csapat elvárásait, az azt jelenti, hogy nem áll készen a játékra. Nagyon fontosnak tartom ezt a hetet, a keddi és a következő meccs is fontos lesz. Minden játékosomnak készen kell állnia. Ennek következtében kihagytam őt. A legjobbat akarom a csapatomnak, és ez az én döntésem”

– mondta még tavaly októberben a spanyol szakember, aki minden bizonnyal hatni tudott a világbajnok támadóra, ugyanis Dembélé ezt követően extraklasszis üzemmódba kapcsolt.

Dembélé megnyerheti az Aranylabdát

A folytatásban a Paris Saint-Germain támadója pályafutása legjobb szezonját futotta. 49 meccsen 33 gólt lőtt, mellette pedig kiosztott 15 gólpasszt is. A csapatával a bajnoki cím mellett megnyerte a Francia Kupát, valamint a Bajnokok Ligáját is. A Ligue 1-ben megválasztották a szezon legjobb játékosának, nem mellesleg a góllövőlistán is az élen végzett holtversenyben Mason Greenwooddal.

Ami a France Football Aranylabda-szavazását illeti, az idei szezonban sokáig Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, az egyiptomi Mohamed Szalah volt a legesélyesebb a díjra. A 32 éves támadó bajnok lett a Liverpoollal, mellette pedig a Premier League-ben 29 góllal és 18 gólpasszal 47 gólban vállalt szerepet, ezzel pedig beállította Andy Cole (1994) és Alan Shearer (1995) rekordját, akik szintén 47-ig jutottak a gólokban való közreműködésekben.