Mindenki tőlem kérdezgette, hogy hol lehet, azonban én sem tudtam. Próbáltam elérni őt és az unokatestvérét is, de hiába. Három napon keresztül hiába kerestem őket. Valahogy úgy éreztem, hogy már nincs is Dortmundban, ezért elmentem a házához, ahol megtudtam, hogy reggel az édesanyjával együtt elutazott Franciaországba. Ousmane egyetlen éjszaka alatt eltűnt, és később is csak én tudtam felvenni vele a kapcsolatot"