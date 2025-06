A Paris Saint-Germain 2024 augusztusában csapott le rá, 50 millió eurót kapott érte a Rennes. Akarta a Bayern München is, de állítólag Luis Enrique megígérte az akkor még tini játékosnak, hogy elég lehetőséget fog kapni a csapatban és így is lett, hiszen Doué szép lassan alapember lett Luis Enriqe csapatában, ahol 54 meccsen 15 gól és 16 gólpassz volt a mérlege, nem rossz bemutatkozó szezon. Doué kulcsszerepet játszott a klub történetének első Bajnokok Ligája-győzelmében, különösen a döntőben nyújtott teljesítményével, ahol két gólt szerzett és egy gólpasszt adott az Inter Milan elleni 5–0-s győzelem során. A teljes BL-menetelésben is kulcsszereplő lett, öt góllal és négy gólpasszal. Az is jól mutatja, hogy mennyire kiemelkedett a mezőnyből, hogy ő lett a Ligue 1-ben az év fiatal játékosa, de bekerült az év csapatába a bajnokságban és a BL-ben is, és ő lett a BL-ben az év fiatal játékosa is és a BL-döntő legjobbjának is őt választották meg.

Désiré Doué a következő generáció egyik legnagyobb sztárja lehet

Doué alapember lett tehát a PSG-ben és a francia válogatottban is bemutatkozhatott, nem csoda, hogy a piaci értéke már 90 millió euró. A fiatal francia a PSG játékának meghatározó eleme lett, ma már a legnagyobb tehetségek között tartják számon.

Már a francia válogatottban is bemutatkozott

Fotó: HERVIO JEAN-MARIE / KMSP

Doué érettségére jellemző, hogy a Liverpool elleni BL-nyolcaddöntő visszavágóján ő volt a negyedik lövő a tizenegyespárbajban, végül pedig az utolsó is, hiszen nem hibázott a Szoboszlai Dominikék ellen csereként beküldött támadó. A 19 éves játékos az ősszel még többnyire csere volt, a Salzburg ellen így is megszerezte első Bajnokok Ligája-gólját, majd a vágatottban a Horvátország elleni Nemzetek Ligája-negyeddöntőben is betalált a büntetőpárbajban, de sokáig emlékezetes marad az Aston Villának rúgott bombagólja is, a döntős teljesítményéről pedig már beszéltünk.