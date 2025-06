A magyar válogatott egyáltalán nem futballozott rosszul a mérkőzésen. Az első félidőben Marco Rossi együttese több veszélyes támadást is végig tudott vinni, különösen a csapatkapitány Szoboszlai Dominik és a jobb oldali szárnyvédő Bolla Bendegúz játékkapcsolata tűnt ki. Ennek eredményeként komoly helyzeteket tudott kialakítani a magyar csapat, azonban a hamis kilencesként futballozó Sallai Roland több nagy helyzetet is kihagyott. A második félidőben Sallai újabb kihagyott helyzete után megszerezték a vezetést a svédek, majd Dibusz Dénes eladott labdája után le is tudták zárni a meccset, így a vége kétgólos vereség lett.

Dibusz Dénes először hibázott ekkorát a magyar válogatottban

Fotó: Mirkó István

​Dibusz: Szeptemberben nem lehet hibázni!

A mérkőzés után Dibusz Dénes, a magyar válogatott kapusa azt mondta az interjúzónában, hogy legutóbb a világbajnok argentin támadó, Paulo Dybala tudta így lelesni a passzát a 2020 novemberében rendezett Ferencváros-Juventus Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

Bosszantó, ami történt. Mindenki látta, hogy lelesték a passzomat. Nehéz helyzet, mert senki nem szereti, ha a hibájából gólt kap a csapat. Ha meg egy kapus hibázik, abból általában gól van. Utoljára talán Paulo Dybala volt, aki hasonlóképpen leleste egy passzomat. Ha minden ötödik évben van egy ilyen, akkor talán több ilyen már nem lesz”

– mondta a 34 éves Dibusz Dénes, aki rendkívül sportszerűen nem akarta mentegetni magát a hibája után.

„Nem a letámadással volt a baj. Ahogy lendült a lábam, ő abban a pillanatban kilépett Willire. Amikor jött a labda, egyből szóltam Willinek, hogy legyen megjátszható. Ezt lehet, hogy ő is meghallotta. Mindenesetre nagyon jól csinálta, hogy egyből rámozdult és közbe tudott lépni. Ezen felül sajnos a második félidőben több hibával játszottunk, volt néhány pontatlanságunk, pedig az első félidő jól nézett ki. Sajnos megint az a forgatókönyv következett be, ami az utóbbi meccseken jellemző volt. Nekünk voltak az első lehetőségeink, de nem tudtunk betalálni. Utána lett belőle egy ki-ki meccs, aztán gólt kaptunk egy megpattant lövésből. Nagyon rosszul kezdődött a második félidő, aztán tetéztem a bajt” – folytatta a Ferencváros kapusa, aki bízik benne, hogy megszakad a válogatott rossz sorozata.