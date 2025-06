Kedden kora este a klubvilágbajnokság F csoportjában is megkezdődtek a küzdelmek a Bundesligában szereplő Borussia Dortmund és a brazil Fluminense összecsapásával.

A Dortmund szenvedett, de a kapusa parádézott a klubvilágbajnokság nyitófordulójában

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Sokat köszönhet a Dortmund a kapusának

A meglehetősen foghíjas Metlife Stadionban rendezett mérkőzésen kisebb meglepetésre sokkal veszélyesebben futballozott a Rio de Janeiro-i csapat, olyannyira, hogy Niko Kovac együttesének kaput eltalált lövése sem volt a szünetig. A németek gyakorlatilag csak Gregor Kobelnek köszönhették, hogy nem kaptak gólt, ugyanis a svájci válogatott kapus – aki kétszer is összeütközött a brazil Everaldóval, emiatt ápolni is kell – többször is hatalmas bravúrral védett.

A Libertadores Kupa-győztes Fluminense – amelynek csapatkapitánya a Paris Saint-Germain és Chelsea korábbi védője, Thiago Silva volt – a második félidő derekén megszerezhette volna a vezetést egy kontratámadás végén, de Agustin Canobbio ajtó-ablak helyzetben a kapusba lőtte a labdát.

Az 59. percben csereként debütált a Dortmund új szerzeménye, a rekordösszegért igazolt Jobe Bellingham, aki a Real Madrid angol válogatott sztárjának az öccse. A brazil együttesnek kétszer annyi kapura lövése volt, mint a Dortmundnak, amely összességében örülhet az egy pontnak.

Ez már egyébként a harmadik olyan összecsapás volt a 32 csapatos klub-vb-n, amelyen nem született találat.