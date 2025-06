A 19 éves Désiré Doué fantasztikusan játszott a BL-döntőben. Az első félidőben előbb adott egy gólpasszt, majd lőtt egy gólt, ezzel pedig a BL-történelem hatodik játékosa lett, aki fináléban gólt lőtt és gólpasszt is adott, azonban 19 évesen és 362 naposan ő a legfiatalabb, akinek ezt összejött. A fordulás után Doué megszerezte a meccset eldöntő harmadik gólt is, ezzel ő lett BL-történelem első játékosa lett, aki három gólban vállalt szerepet egy fináléban.

Désiré Doué szenzációs meccset játszott

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Désiré Doué csatlakozott Ronaldóhoz

Désiré Doué minden idők negyedik legfiatalabb játékosa lett, aki betalált egy BL-döntőben. A francia támadót csak a Porto egykori csatára, Carlos Alberto (19 éves és 167 napos), a PSG-ben futballozó Senny Mayulu (19 éves és 14 napos), valamint az Ajax korábbi legendája, Patrick Kluivert (18 éves és 327 napos) előzi meg ezen a listán.

Nincsenek szavaim. Egyszerűen hihetetlen, ami történt. Nincsenek szavaim, sajnálom”

– mondta a lefújás után Désiré Doué, akit tavaly nyáron 50 millió euróért vásárolt a Paris Saint-Germain a Stade Rennais együttesétől.

A 19 éves Désiré Doué élete meccsét játszotta

Fotó: AFP/Ina Fassbender

„Ennél a klubnál hozzá vagyunk szokva, hogy nagy meccseket játszunk. A mai este egyszerűen csodálatos volt, ahogy az egész szezon is. Nagyszerű csapatunk van, és ezt ma este is megmutattuk. Szeretnénk még tovább fejlődni és továbbra is keményen fogunk dolgozni. Nagyszerű edzőnk van, nagyszerű csapatunk” – folytatta az egyszeres francia válogatott támadó, aki minden bizonnyal alapember lesz a nemzeti csapatban, ha így folytatja a játékot.

Az Inter nagyszerű csapat, pont ezért minél több gólt akartunk szerezni. Még mindig fel kell fognom, hogy megnyertük a Bajnokok Ligáját, és újraírtuk a klub történetét”

– tette hozzá a mérkőzés emberének megválasztott Désiré Doué, aki hangsúlyozta, hogy a Paris Saint-Germainnek komoly ambíciói vannak.