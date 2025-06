A DVTK a honlapján mindössze annyit közölt, hogy közös megegyezéssel bontotta fel a novemberben kinevezett 28 éves sportigazgató szerződését, az utódját pedig a jövő héten jelentik majd be – adta hírül az MTI.

Már nem Horváth Csenger (balra) a DVTK sportigazgatója

Fotó: dvtk.eu

A DVTK sportigazgatója egy szórakozóhelyen okozott botrányt

Tavaly novemberben mutatta be a Diósgyőr az NB I-es focicsapat új sportigazgatóját, aki nem kívánt módon került be a hírekbe. December közepén került nyilvánosságra, hogy a Debrecen elleni sikert követően a sportigazgató egy miskolci szórakozóhelyen keveredett balhéba, egy helyi szurkoló szerint a pultot csapkodva „ordenáré módon” viselkedett. Ennek következményeként a biztonságiak kidobták őt a helyről, kint pedig még a diósgyőri drukkerek is számonkérték a klubhoz méltatlan viselkedését.

Nagyot hibáztam, mérhetetlenül sajnálom. Ünnepelni szerettem volna a győzelmet a szurkolóinkkal, de túlzásba estem. Az érintetteket másnap reggel felhívtam, és elnézést kértem tőlük, ezúton pedig mindenkitől elnézést kérek, akinek esetleg kellemetlen pillanatokat okoztam.

Teljesen világos számomra, hogy egy ilyen patinás klub sportigazgatójaként, de még Horváth Csengerként sem tehetek ilyet. A tettemért vállalom a következményeket – nyilatkozta az esetet követően Horváth Csenger.

Fiatal kora ellenére Horváth korábban már dolgozott az MTK Sándor Károly Akadémiáján, az ETO FC Győrnél, a Gyirmót FC Győrnél, valamint a Debreceni Labdarúgó Akadémián is.

Közben az M4 Sport szerint már meg is van Horváth Csenger utódja, aki nem más, mint az újpesti Kovács Zoltán, aki korábban már dolgozott Diósgyőrön is.

