A 23 éves Mucsányi Márk megfelelt minden ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton a DVTK-nál, így aláírta a három évig érvényes szerződését, és hétfőn új társaival együtt kezdi el a felkészülést Diósgyőrben.

Mucsányi Márk a DVTK játékosa lett

Fotó: dvtk.eu

Újpestről igazolt a DVTK

„Nagy lelkesedéssel és bizonyítási vággyal érkeztem Diósgyőrbe, mindent megteszek azért, hogy sikeres legyek, és sikeresek legyünk - kezdte Mucsányi Márk a klub honlapjának adott nyilatkozatában.

- Nyáron szerencsés helyzetben voltam, mert több megkeresés közül választhattam. Kovács Zoltán mellett Vladimir Radenkoviccsal is beszéltem, és végül azért döntöttem a DVTK mellett, mert éreztem a bizalmat.

Mindig is támadó pozícióban játszottam, fiatalon a csatársor mellett néha a középpályán, majd idővel kikerültem a pálya szélére, ám ha úgy adódott, akkor a két ék egyikeként is bevetettek. Ezért minél több góllal és gólpasszal szeretnék hozzájárulni a csapat teljesítményéhez. Amikor a DVTK ellen játszottunk, akkor mindig úgy készültünk, hogy a Diósgyőr egy kellemetlen és nehéz ellenfél. Remélem, hogy a következő idényben is ezt mondják majd az ellenfelek - most már - rólunk."

„Bízok és hiszek a magyar játékosokban, ha biztosítjuk nekik a megfelelő munkakörülményeket, akkor azzal élni tudnak - fogalmazott Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. - Mucsányi Márk az NB II-ben folyamatosan bizonyított, és az élvonalban is megcsillantotta képességeit.

Azért kötöttünk vele hároméves szerződést, hogy ki tudja hozni magából a benne rejlő potenciált. Sokoldalú támadóként balról, jobbról és középről is tudja támadni a kaput, és ugyan nem egy klasszikus gólszerző játékos, de a támadó harmad bármelyik pozíciójából képes veszélyeztetni az ellenfél kapuját, illetve gólpasszokkal is ki tudja szolgálni a társait."

Mucsányi Márk Budapesten született, a Grund utánpótlásából került a Honvéd akadémiájára. 2018-ban igazolt Újpestre, ahonnan először Szentlőrincre, majd a BVSC-hez adták kölcsönbe. Az előző idényben 21 bajnokin lépett pályára az élvonalban - ebből 10-szer kezdőként-, és három gólt szerzett.