Mi lehet a megoldás az ETO és a DAC gondjára?

Korántsem egyedülálló a két csapat esete, hiszen Európában számos üzletember, üzleti kör tulajdonol egyszerre több csapatot is. Hasonló esetre az előző szezonban is volt példa, a belga Union Saint-Gilloise csapatának módosítania kellett a tulajdonosi struktúrát ahhoz, hogy a Brighton mellett indulhasson az Európa-ligában, de az Aston Villa és a portugál Vitoria Guimaraes is szintén ugyanebbe a helyzetbe került a Konferencia-liga indulást megelőzően. A City Group tagjai, vagyis az angol bajnok Manchester City és a spanyol bajnokságban bronzérmes Girona is érintett, mivel mindketten kvalifikálták magukat a Bajnokok Ligája következő idényére. Persze arra is volt már példa, hogy az UEFA megtalálta a módját a tulajdonosi szabályok megkerülésének: az RB Leipzig és az FC Salzburg annak ellenére indulhatott egymás mellett a Bajnokok Ligájában, hogy mindkét csapat a Red Bull-csoport alatt működik. Magyar vonatkozású példa a Puskás Akadémia és a horvát NK Osijek, ahol utóbbinál a tulajdonosból főszponzor lett, klubbéli tisztségeit pedig más kapta meg.

Egy ilyen – tulajdonképpen semmilyen változást nem jelentő – tulajdonosi átsrukturálás pillanatok alatt feloldhatja a problémát.

