A Fehérvár az NB I utolsó fordulójában 3-0-ra kikapott a Debrecentől, ezzel pedig biztossá vált, hogy búcsúzik a korábbi NB I-es bajnokcsapat az élvonaltól. Nem sokkal később a tulajdonos, Garancsi István kijelentette, 1 forintért eladja a klubot a székesfehérvári önkormányzatnak, amire a város polgármestere, Cser-Palkovics András gyorsan reagált, majd megkezdődtek a tárgyalások. Ezt követően az MLSZ is fontos hírt jelentett be, a Fehérvár FC és a székesfehérvári városvezetés közös beadványának megtárgyalása után tíz nappal, június 16-ig meghosszabbította az NB II nevezési határidejét.

A Fehérvár kiesett az NB I-ből a 2024/2025-ös idény végén

Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

Megmenekülhet a Fehérvár csapata

Azóta újabb hírek láttak napvilágot a szebb napokat is megélt klub jövőjével kapcsolatban, amelynél korábban még az is felmerült, hogy az NB II-es szereplése is veszélybe sodródhat. Juhász László, székesfehérvári önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán osztott meg egy posztot, ami adhat némi megnyugvást a Fehérvár sorsáért aggódó szurkolók számára.

A város úgy döntött, hogy hajlandó átmeneti időre, legfeljebb egy évre új tulajdonosként szerepet vállalni.

Ennek életbe lépéséhez azonban még szükség van a jelenlegi tulajdonossal – már előzetesen egyeztetett – megállapodás aláírására. Ez a lépés most a klub további működését segíti, a megállapodás aláírása után benyújtható lesz a nevezés” – írta posztjában Juhász László.

Juhász László szerint a város plusz forrásokat nem biztosít a működéshez, a meglévő pénzügyi források elegendőek az NB II-es szerepléshez, amely előtt tulajdonképpen nincs akadály. Fontos információ, hogy a csapat újra használhatja a Videoton nevet, és várhatóan csak magyar játékosokkal folytatja majd a soron következő idényt.

