A Ferencváros kezdőjében ott volt az új szerzemények közül Toon Raemaekers, Cadu és Ötvös Bence is. Robbie Keane csapata a Gróf – Makreckis, Cissé, Raemaekers, Raul Gustavo – Cadu, Ötvös, Keita – Pesics, Zachariassen, Joseph összeállításban kezdte a meccset.

Lejátszotta első felkészülési meccsét a Ferencváros

Fotó: Purger Tamás / MTI

Simán nyert a Ferencváros

A klub tudósítása alapján Joseph, majd Pesics is gólt szerezhetett volna, de Cadu is helyzetbe került az első 15 percben, ő később a kapufát is eltalálta. Az első gólra a 37. percig kellett várni, amikor Zachariassen talált be, majd az itt gólpasszt adó Lenny Joseph utána két gólt is szerzett még az első félidőben, a második egy felső sarkos bomba volt.

A második félidő elején a csereként beállt Baráth Péter fejelt a kapuba, majd Jonathan Levi is bemutatkozhatott, ő egy kapufáig jutott.

A Fradi végül 4-0-ra nyert a Mezőkövesd ellen az első edzőmeccsen.

Mezőkövesd Zsóry FC – FTC 0-4 (0-3)

Mezőkövesd Zsóry FC: Deczki – Csirmaz, Zachán, Zvekanov, Vajda – Varjas, Lőrinczy, Bertus – Gresó, Szalai J., Bartusz. Vezetőedző: Csertői Aurél.

FTC I. félidő: Gróf – Cissé, Raemaekers, Raul Gustavo – Makreckis, Ötvös, Keita, Cadu, Joseph – Pesics, Zachariassen.

FTC II. félidő: Varga Á. – Kaján, Botka, Szalai G., Nagy B. – Baráth, Madarász, Traoré, Gruber, Cirkovic – Saldanha (Levi, 63.). Vezetőedző: Robbie Keane.

Gólok: Zachariassen (36.), Joseph (38., 41.), Baráth (53.)