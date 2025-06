A Ferencváros mellett a Puskás Akadémia és a Paks is sokáig harcban volt a bajnoki címért, ám végül a papírforma érvényesült, és a Fradi sorozatban hetedszer is megnyerte az NB I-et, az utolsó fordulóban a Győr együttesét legyőzve.

A Ferencváros sikerét hozta a 2024/2025-ös bajnoki idény

Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

A Ferencváros elnöke szerint az MLSZ újítása kidolgozatlan

„Ennek a szezonnak is vannak nagyon erős, hangsúlyos tanulságai. Az egyik biztosan az, hogy nem lehet egy éven belül három vezetőedzőt elfogyasztani. Persze ez közben büszkeség is, mert mindkét edzőnket kivásárolták a szerződéséből, így kerestünk 600 millió forintot a két tréneren. Az edzők elmentek, aztán a harmadikkal tudtunk bajnokok lenni, ami szerintem egy komoly teljesítmény” – idézte a Magyar Nemzet a Ferencváros elnökének, Kubatov Gábornak a szavait, aki azt is elmondta, melyik volt számára a szezon legkellemesebb pillanata.

„A Tottenham elleni mérkőzés. Nagyon szeretem az angol futballt, de azzal a csapattal pariban voltunk. Azt éreztem, hogy komoly meccset vívtunk egy angol topcsapattal. Jó erre a szintre fellépni” – felelte az FTC elnöke, utalva az Európa-liga alapszakaszában a sorozat későbbi győztese ellen, Budapesten 2-1-re elveszített meccsre.

Kubatov Gábor szerint a Fradi még nem döntött az MLSZ ajánlásáról

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Kubatov Gábor a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hazai játékosok szerepeltetését előtérbe helyező, májusban elfogadott új ajánlásáról is beszélt. A sportvezető elmondása szerint tervezik követni az új irányt, hogy öt magyar, köztük egy fiatal játékos is legyen a pályán, azonban a Ferencváros időközben még letérhet erről az útról.

„Egy szándéknyilatkozatot fogadtunk el, ám egy csomó dolog kidolgozatlan benne.

Engem nagyon zavar, hogy miközben általam nagyra becsült emberek vezetik a magyar sportot és a magyar futballt, mi pedig nyertünk tíz év alatt nyolc bajnokságot, meg sem kérdeztek minket arról, hogy ennek milyen gazdasági hatásai vannak

vagy az átigazolásokra milyen hatásai lehetnek” – nyilatkozta a témával kapcsolatban Kubatov Gábor.

