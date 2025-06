A tunéziai válogatott középpályás, Mohamed Ali Ben Romdán hivatalosan is az egyiptomi Al Ahli csapatához igazolt, miután két sikeres év után távozott a Ferencvárostól. A 25 éves játékos távozását már korábban elárulta a Fradi, de az átigazolást csak most jelentette be hivatalosan az új klubja, méghozzá egy igazán látványos, hollywoodi színvonalú, filmszerű bemutatóvideóval.

Az Al Ahli nem mindennapi módon, egy elképesztő, már-már hollywoodi videóban mutatta be a Fraditól igazolt új szerzeményét. Hollywoodi: bemutatta új csapata a Fraditól igazolt Mohamed Ali Ben Romdánt

Fotó: facebook.com/alahly/ Hollywoodi-sztár lett a Fraditól távozó focista Ben Romdánt ókori harcosként ábrázolták, aki előtt tiszteleg a nép. A látványos, hollywoodi színvonalú kisfilm egyértelműen jelezte, hogy a klub nagy reményeket fűz a tunéziai középpályáshoz, és méltóképpen akarta üdvözölni új játékosát. Ben Romdán 2023 nyarán csatlakozott a Ferencvároshoz a tunéziai Espérancetól, akkor szabadon igazolhatóként. A zöld-fehéreknél 74 tétmérkőzésen lépett pályára, ezalatt 8 gólt szerzett és 11 gólpasszt adott, valamint két magyar bajnoki címet ünnepelhetett a csapattal. Az NB I-ben 42 mérkőzésen 5 gólt és 8 gólpasszt jegyzett. A Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás szerint a klub számára rendkívül előnyös üzlet született, az átigazolási díjat hivatalosan nem közölték, de egyiptomi források szerint az összeg 1,6–2 millió euró körül alakult. A Transfermarkt adatai alapján Ben Romdán négyéves szerződést kötött új csapatával. Ben Romdan az Al Ahli színeiben akár már a klubvilágbajnokságon is pályára léphet, ahol az egyiptomi sztárcsapat a Lionel Messit is soraiban tudó Inter Miami ellen kezdi a csoportkört. Az átigazolás különlegessége, hogy ritkaságszámba megy, hogy a magyar NB I-ből valaki az egyiptomi élvonalba szerződik, de Ben Romdan számára új kihívások és lehetőségek nyílnak meg a kontinens egyik legsikeresebb klubjánál.

