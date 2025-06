A Fradi pénteken jelentette be a 26 éves futballista szerződtetését, aki a Melbourne Victorytól érkezik a kilencedik kerületbe.

Az ausztrál válogatott Daniel Arzani a Fradi legújabb nyári igazolása

Fotó: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

Világbajnokságot is megjárt focistával erősített a Fradi

Daniel Arzani Iránban született, de a labdarúgással már Ausztráliában ismerkedett meg. Tehetségére korán felfigyeltek, az ausztrál válogatott U16-os csapatával 2014-ben az elődöntőig jutott, majd egy évvel később, 2015-ben részt vett az U17-es világbajnokságon, ahol pályára lépett Németország ellen.

Az ausztrál válogatottban 2018-ban, mindössze 19 éves korában debütált Csehország ellen, majd három nappal később a Magyarország ellen 2-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen megszerezte első és máig eddigi egyetlen gólját a nemzeti csapatban. Érdekesség, hogy azon a mérkőzésen éppen a Fradi csapatkapitánya, Dibusz Dénes védte a magyar válogatott kapuját.

A szélső a 2018-as oroszországi világbajnokság csoportkörében Peru, Dánia és a későbbi győztes Franciaország ellen is pályára lépett.

A világbajnokság után a Premier League egyik topcsapata, a Manchester City szerződtette, ám tétmérkőzésen egyszer sem kapott lehetőséget. Kölcsönben többek között megfordult a skót Celtic, a holland Utrecht, a dán Aarhus és a belga Lommel csapatában is, rendszeres játéklehetőséghez azonban csak az Ausztráliába való visszatérése után jutott. 2023-ban igazolta le a Melbourne Victory, ahol az első bajnoki találatára egészen december 16-ig kellett várni, amikor pont korábbi egyesülete, a Sydney FC kapuját vette be. A melbourne-i klubban összesen 64 mérkőzésen 7 gólt szerzett, emellett 14 gólpassz is szerepel a neve mellett 4018 játékperc alatt.

A 10-szeres ausztrál válogatott Arzani a Ferencváros negyedik nyári szerzeménye Cadu, Ötvös Bence és Nagy Barnabás után.

Kapcsolódó cikkek: