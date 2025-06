Ahogy arról már az Origón is beszámoltunk, a bajnoki címvédő a második fordulóban, kiemeltként kapcsolódik majd be a Bajnokok Ligája selejtezőinek a küzdelmeibe. A lehetséges örmény vagy montenegrói ellenfeleket ITT mutattuk be, míg a Fradi edzője a klub honlapjának nyilatkozott arról, hogyan készülnek a mérkőzésekre.

Nincs rossz helyzetben a Fradi a BL-sorsolás után

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Fradi edzője kemény munkát ígér

A Ferencváros Facebook-oldalán Robbie Keane így fogalmazott: „Intenzív edzések lesznek, nem lesz könnyű a fiúknak, sőt, kifejezetten nehezek lesznek. Biztos akarok lenni abban, azzal a mércével, amit mindenkinek felállítottunk, még fittebb lesz a csapat. Nehéz edzések lesznek, de élvezhetőek. Igen, néhány másodperce hallottam a sorsolást. Nem számít, hogy milyen messzire kell mennünk, mert meccsek lesznek, függetlenül attól, hogy kit kapunk. Ettől függetlenül készen kell állnunk!”

Az első mérkőzésre július 22-én vagy 23-án, míg a visszavágóra július 29-én vagy 30-án kerül sor, a Fradi idegenben kezdi meg a küzdelmeket.