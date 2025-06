Ismét jókora nyereséggel zárta a Ferencváros az európai kupaidényt. A Swiss Rumble nevű sportgazdasági oldal elvégezte az európai kupák pénzügyi összesítését, amiből kiderült, hogy mennyit keresett a Fradi az Európa-ligában. Röviden: milliárdos üzletet csináltak a zöld-fehérek.

Milliárdos haszonnal zárta a Fradi az Európa-liga szereplést

Fotó: AFP

Fradi: milliárdos biznisz

A 2024-25-ös európai kupaidényben a Fradi a Bajnokok Ligája-selejtezőjéből indulva kötött ki az Európa-liga főtábláján, ahol 8 mérkőzésen 4 győzelemmel és 4 vereséggel a 17. helyen jutott be a középdöntő rájátszásába, ahol a cseh Viktori Plzennel szemben maradt alul.

Az UEFA által még a sorozat kezdetén nyilvánosságra hozott, a megszerzett pontok után járó összegek mellett a Swiss Rumble számításában már egy másik faktor is benne van: az UEFA ugyanis azt is figyelembe veszi, hogy egy-egy ország mekkora közvetítési jogdíjat fizet be. Márpedig a Fradi pontosan ennek a tételnek köszönhetően duplázta meg a bevételét a tavalyi idényhez képest.

Így a magyar bajnokcsapat a május 31-i Bajnokok Ligája-döntővel zárult idényben 11,7 millió eurót, azaz 4 milliárd 722 millió forintot keresett.

Igazán jól a BL fizet

Nem mellékes, hogy az újabb remek szereplésnek köszönhetően a Fradi 10 ponttal növelte az UEFA együtthatóját, így már 39 pontnál jár, ami a következő BL-selejtezősorozatban végig biztosítja számára a kiemelést, még a rájátszásban is.

És, ha már Bajnokok Ligája. Legjobban természetesen a legfontosabb sorozat fizet, a különbség pedig nem is elhanyagolható: a főtáblán 0 ponttal záró szlovák bajnok, Slovan Bratislava közel kétszer annyit kaszált, mint a Ferencváros, sőt még a Konferencia-ligát 12 győzelemmel és 1 vereséggel záró, a sorozatot hatalmas fölénnyel nyerő Chelsea-nél is jóval több pénzt kerestek a pozsonyiak.