Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elárult, hogy a kapuban Dibusz Dénes helyett ezúttal az angol Blackburn Rovers kapusa, Tóth Balázs fog kezdeni. Az olasz-magyar szakember az is elmondta, hogy a svédek elleni kezdőcsapathoz képest lesz pár változás, a találkozó előtt pedig kiderült, hogy először lesz ott a kezdőben a Fradi 19 éves középpályása, az év felfedezettjének megválasztott Tóth Alex.

A Fradi középpályása először lesz kezdő a magyar válogatottban

Fotó: Mirkó István

A Fradi szupertehetsége először a kezdőben

A 19 éves Tóth Alex március 23-án, a török elleni Nemzetek Ligája-osztályozó visszavágó mérkőzésén mutatkozott be a magyar válogatott, a 60. percben cserélték be. A legutóbbi svédek elleni felkészülési mérkőzésen is fel órát kapott, ráadásul a beállása után néhány másodperccel elképesztő labdát tálalt Sallai Roland elé, aki azonban kihagyta a ziccerét.

A Fradi játékosa most először kezd a válogatottban, amelynek az összetétele négy helyen változott a svédek elleni meccshez képest. Dibusz Dénes helyére Tóth Balázs került be a kapuba, Balogh Botondot Loïc Négo váltotta a védelemben, Dárdai Bence helyén Tóth Alex játszik majd, míg Gazdag Dánielt Varga Barnabás váltotta a támadósorban.

A magyar válogatott kezdőcsapata:

Tóth B. – Nagy Zs., Dárdai M., Orbán, Nego. – Tóth A., Szoboszlai, Schäfer – Bolla, Varga B., Sallai.