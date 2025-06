A 25 éves brazil támadó az első NB I-es szezonjában bajnoki címet nyert a Fradival. A sikerből 38 mérkőzésen 14 góllal vette a ki részét, emellett pedig három gólpasszt is jegyzett. Matheus Saldanha azonban az NB I tavaszi szezonjában csupán négy gólt lőtt, Varga Barnabás és a bombaformában futballozó Alekszandar Pesics mellett nem tudta tartósítani a helyét a kezdőcsapatban, ám ha pályán volt, rendre hasznosan futballozott.

A Fradi brazil támadója, Matheus Saldanha rendkívül aktívan kezdett az NB I-ben

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Az apai örömök elé néző támadó már a Magyar Kupa-döntő után hazautazott Brazíliába, ahol jelenleg is nyaral. Az ulloi129.hu szúrta ki, hogy a tavaly a szerb Partizantól igazolt támadó a vakációja alatt a ge.globo.com-nak adott interjút, amelyben többek között elárulta, szerinte jobban ment neki a beilleszkedés Szerbiában, mint itt Magyarországon.

Szerbiában egy kicsit jobban beilleszkedtem, több mint egy évet töltöttem ott, és tanultam egy kicsit szerbül.

A magyart sokkal nehezebb megtanulni, és Szerbiában több brazil volt, nem a klubban, hanem a mindennapi életben, akik segítettek, tanítottak szerbül. Tehát Szerbiában a mindennapok egy kicsit könnyebbek voltak. És persze a hideg, ahhoz nehéz alkalmazkodni. Használok melegítő krémeket, bekenem a lábam, a kezem, kesztyűt viselek, mindent, hogy megpróbáljak felmelegedni. Viszont hála Istennek, a dolgok jól alakultak, sikerült bajnokoknak lennünk, gólokat lőttem, segítettem a csapattársaimat, ami a legfontosabb. Tehát azt mondom, hogy jó szezon volt, még ha nem is volt olyan látványos, ahogy én szerettem volna, de jó volt és különleges volt a számomra” – mondta a 25 éves csatár.

Saldanha tíz bajnoki gólt szerzett az első NB I-es idényében

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A Fradi sztárja Spanyolországban akar játszani

Saldanha arról is beszélt, hogy a téli átigazolási időszakban több csapattal is hírbe hozták, emellett azt is elárulta, hogy az álma válna valóra, ha egyszer Spanyolországban futballozhatna.

„Voltak pletykák a télen a Flamengóról, néhány más helyről is, de végül nem történt semmi. De ma már nem gondolkodom a Brazíliába való visszatérésen. Még egy kicsit Európában szeretnék maradni, meglátjuk, sikerül-e megvalósítani az álmaimat, hogy eljussak Spanyolországba. Nagyon vágyom arra, hogy a spanyol bajnokságban játsszak, de még nem gondolkozom konkrét klubban. De azt hiszem, Spanyolország egy olyan hely lenne, ahol könnyebben beilleszkednék, a nyelv miatt is. A bajnokság miatt is, ami egy technikásabb futball. Ha ez nem történik meg, akkor biztosan visszatérek Brazíliába, hogy közel legyek a barátaimhoz, a családomhoz, a hideg nélkül. Ez az a hely, ahol mindenki jól érzi magát” – fogalmazott a támadó, akinek még két év van hátra a ferencvárosi szerződéséből.