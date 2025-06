A Fradi a hivatalos oldalán jelentette be a hírt, hogy szerződtették a 24 éves bal oldali szélső védőt, Nagy Barnabást. A 36-szoros magyar bajnok röviden be is mutatta új igazolását, akiről azt írták, hogy a Szigetvári TK-nál kezdte a focit, majd a Pécsi MFC utánpótláscsapataiban fejlődött tovább. 2016-ban az FTC akadémiájára került, ahonnan a Szentlőrinc SE-hez ment, majd egy év után innen az MTK U19-es csapatához igazolt. A kék-fehérek utánpótláscsapatától az Ajka vette kölcsön a fiatal futballistát egy szezonra. Az MTK ezután kétszer is kölcsönadta korábbi csapatának, a Szentlőrincnek, végül 2023-ban innen ment Nyíregyházára. Ott aztán minden sorozatot figyelembe véve 90 mérkőzésen lépett pályára, 1 gól és 12 gólpassz volt a mérlege. Egyetlen élvonalbeli gólját 2024. szeptember 21-én a DVSC 3-2-es legyőzése alkalmával szerezte.

A Fradi újabb játékost igazol

Fotó: Ferencvárosi Torna Club Facebook-oldala

A Fradi tovább alakítja a keretet

Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója így nyilatkozott a klub honlapjának az új focistáról: „Barna már korábban felhívta magára a figyelmet a dinamikájával, az intenzitásával és a munkabírásával. Sok gólpasszt adott a szezon során, úgyhogy mindenképpen egy támadó felfogású balhátvédet ismerünk benne, akinek megvan a tapasztalata a különböző játékrendszerekben, ha három védővel játszunk, vagy ha négyvédős rendszerben.”