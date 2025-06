Mit tud Mastantuono, amiért ennyire kell a Realnak?

A fiatal argentin, ha még nem mondtuk volna, támadó. Alapvetően egy 4-3-3-as felállásban a támadósor jobbszélén játszik. Viszont, ahogy az az argentin bajnokságban, és múlt szerdára, valamint vasárnapra virradó éjjel a klub-vb-n is látható volt, szívesen lép bentebb, a pálya közepe felé, folyosót nyitva így a felfutó szélső hátvédnek. Vasárnap, a mexikói Monterrey elleni 0-0-s meccsen őt választották a meccs emberének. Erre persze van megfelelő embere a Real Madridnak, mert hasonlót Federico Valverde is tud, például. Csakhogy a fiatal argentin másban is jó. Például abban, hogy képes akár jobboldali belső középpályást is játszani, támadó létére meglepően hatékony szerepet játszik a presszingben,

de, ami még fontosabb, hogy a pálya közepén klasszikus 10-esként is bevethető.

Tud labdát szerezni, nagyszerűen tudja szervezni a játékot, tökéletes a rúgótechnikája. Tiszta Luka Modric, akitől 13 idény után éppen a szezon végén köszönt el a Real Madrid.

Szélső támadóként és klasszikus 10-esként is tökéletes megoldás lehet a Real Madrid számára Franco Mastantuono (középen)

Fotó: BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az pedig már csak hab a tortán, hogy abszolút kétlábas játékosról van szó, aki azzal a lábával veszi át a labdát, amelyikkel éppen jobb pozícióba tud kerülni a védőjével szemben, miközben könnyedén tudja fedezni a játékszert és tartani a pozícióját.

Talán túlzás azt állítani, hogy Mastantuono lesz (lehet) a Real Madrid saját Messije,

de az tény, hogy a játéka nagyon sokban hasonlít a nyolcszoros aranylabdáséra.

Mindkét lábra nagyon jól cselez, állandóan a lába közelében van a labda, ezért kis területen is úgy mozog, hogy szinte lehetetlen szabályosan szerelni. Rendkívül gyors, és, ahogy már sejthető, nemcsak egyenesen tud futni a labdával, hanem elképesztő irányváltásokra is képes labdával a lábán. A kis területekből aztán hatalmas lövéseket tud megereszteni, de a szabadrúgások is elég jól mennek már, ahogy ezt egy Boca Juniors elleni rangadón is megmutatta. Ezen kívül jól támadja az üres területeket, akár a védők mögé rúgott passzokról, akár az ilyen passzokra történő ráindulásokról van szó.