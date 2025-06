Gulácsi Péter és Willi Orbán egyaránt 2015 óta erősítik az RB Leipzig csapatát, ám nagy meglepetésre akár mindketten távozhatnak a lipcseiektől még ezen a nyáron.

Gulácsi Péter is Willi Orbán is távozik Lipcséből?

A mindössze 16 éve létező RB Leipzig csapatában a két magyar játékos klublegendának számít, mindketten rengeteget tettek azért, hogy a klub komoly tényezővé váljon a Bundesligában és a nemzetközi kupaporondon is rendszeresen szerepeljen.

A 2024/2025-ös idény azonban csalódást keltően ért véget a lipcseiek számára, hiszen nem tudták kiharcolni az európai kupaszereplést,

mivel csak a tabella 7. helyén zártak. Erről a magyarok persze nem tehettetek, hiszen a válogatottságot nemrég lemondó Gulácsi Péter remekül védett, a 35 éves klasszist meg is válaszották a Bundesliga-szezon legjobb kapusának. Willi Orbán is stabil teljesítményt nyújtott, a csapatkapitány védő létére 5 gólt szerzett a Bundesligában, bár többször is sérüléssel küzdött, ezek miatt csak 25 bajnokin tudott pályára lépni.

Gulácsi Péter lett a Bundesliga legjobb kapusa

A Bild információi szerint Gulácsi és Orbán mellett még Yussuf Poulsen, Kevin Kampl és Lukas Klostermann esetében merült fel a távozás lehetősége, mindannyian régóta szolgálják a klubot.

Mindennek állítólag az az oka, hogy ezek a játékosok túl drágák a klub számára, mivel évi 6 millió euró körüli összeget keresnek,

a Leipzignek pedig komoly anyagi veszteséget jelent, hogy lemaradt a nemzetközi kupaindulásról.

Német sajtóhírek szerint a tárgyalásokra csak ezen a héten kerül sor, és amennyiben nem tudnak megállapodni, akár mind az öten elhagyhatják a csapatot. Gulácsi esetében korábban már felmerült a távozás lehetősége, Orbánnal kapcsolatban azonban nagyon meglepő lenne, ha nem maradna Lipcsében. Állítólag a csapatkapitánynak a jövőjét érintő kétely miatt is esett nagyon nehezére, hogy a szezon utolsó bajnoki meccse, a Stuttgart elleni találkozó után beszédet mondjon a szurkolóknak.

